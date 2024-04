Ces nouveaux fossiles révèlent l'un des plus petits titanosaures jamais découverts

D'après les dimensions des os fossilisés, Diego Pol et ses coauteurs estiment que Titanomachya pesait entre 5 et 10 tonnes, mais que son corps avait les dimensions d'une grosse vache, avec un long cou et une longue queue, atteignant environ 6 mètres de long, soit à peu près la longueur d'un minibus.

C'est tout à fait dérisoire par rapport aux autres titanosaures. Les plus grands titanosaures mesuraient plus de 30 mètres de long et pesaient plus de 70 tonnes. Titanomachya était un petit animal qui errait dans ce qui est aujourd'hui l'Argentine à la toute fin du Crétacé, il y a environ 67 millions d'années.

Le monde de Titanomachya était très différent de la Patagonie que les paléontologues parcourent aujourd'hui. Selon Diego Pol, à la fin du Crétacé, la région était parsemée de lagunes côtières et d'estuaires. C'était un endroit humide et marécageux, patrouillé par les Carnotaurus, des dinosaures saurischiens prédateurs, et par un ensemble d'autres espèces de dinosaures que les paléontologues commencent à peine à distinguer. D'autres expéditions menées dans la formation de La Colonia, où ce titanosaure a été mis au jour, ont jusqu'à présent permis la découverte, entre autres, d'hadrosaures à bec de canard et d'ankylosaures cuirassés. Titanomachya n'est peut-être que la partie émergée d'un iceberg fossile.

La raison pour laquelle Titanomachya était si petit reste cependant un mystère. « La taille du corps est particulièrement frappante, non seulement pour cette espèce, mais aussi pour d'autres titanosaures qui vivaient en Patagonie vers la fin du Crétacé », souligne Pol.

Les experts étudient plusieurs hypothèses pour expliquer cette taille minuscule. Selon l'une d'elles, cette taille serait le résultat de l'adaptation des titanosaures aux pressions environnementales.

« L'une des possibilités est la réduction de la surface disponible en raison de la transgression de l'océan Atlantique, qui recouvrait une grande partie de la Patagonie », avance Diego Pol. Environ la moitié de la superficie de la Patagonie était autrefois recouverte d'une mer peu profonde. Les paléontologues disposent de preuves provenant d'autres sites fossiles, tels que les vestiges d'îles du Crétacé dans ce qui est aujourd'hui la Transylvanie, qui montrent que les espèces de dinosaures sauropodes ont parfois évolué pour devenir plus petites afin de survivre dans des espaces restreints où la nourriture était moins abondante.

D'autres changements environnementaux pourraient également avoir joué un rôle. « Des changements importants dans les écosystèmes et le climat auraient pu avoir une incidence sur la taille des titanosaures », développe Diego Pol. Les chercheurs qui étudient les fossiles de la région continueront à se pencher sur cette question.

À LA LOUPE

Un plus grand nombre de fossiles permettra de mettre en évidence des tendances environnementales plus larges. Pour brosser ce tableau, ils devront faire appel à des espèces bien plus diverses que les dinosaures. « Nous pensons que nous commençons à peine à découvrir le monde de la fin du Crétacé en Patagonie », partage Diego Pol.

« Notre projet se concentre non seulement sur les dinosaures, mais aussi sur les plantes, les invertébrés et d'autres groupes d'animaux. » À terme, il souhaite contribuer à la création d'une image détaillée des écosystèmes du Crétacé avant qu'ils ne soient anéantis par une catastrophe.

Une telle vision globale de la vie dans les années précédant l'impact de l'astéroïde qui a mis fin à l'ère des dinosaures est, à son tour, essentielle pour comprendre comment le monde a changé à la suite de cet événement d'extinction massive.

« L'extinction de la fin du Crétacé a été une crise mondiale de la biodiversité », souligne Diego Pol, qui a besoin de preuves provenant du monde entier pour en comprendre tous les tenants et aboutissants.