Découverte du plus grand fossile de ptérosaure datant du Jurassique en Écosse

Nous voici 167 millions d’années avant notre ère, sur l’île de Skye, en Écosse. Le long du rivage, des dinosaures avancent d’un pas lourd, tandis qu’un reptile ailé de la taille d’un albatros survole un lagon subtropical, où il attrape poissons et calamars à l’aide de sa gueule dentelée.

Trouvant la mort d’une manière ou d’une autre, l’animal a rapidement été enseveli dans les sédiments qui tapissaient le fond du lagon, avant que son squelette fossilisé, le mieux conservé de ce genre, ne soit finalement découvert par hasard en 2017.

Baptisé Dearc sgiathanach (qui se prononce « jark ski-an-aq ») et décrit dans la revue Current Biology, ce fossile se trouve dans un superbe état de conservation : des parties de son crâne, de ses membres, de sa queue, de ses côtes et de ses vertèbres sont même intactes. Il rejoint ainsi la crème des fossiles : rares sont les sites qui conservent aussi bien les ptérosaures, et encore plus ceux qui préservent des fossiles aussi anciens.

« D’ordinaire, lorsque nous décrivons des fossiles, nous parvenons à identifier un bout de fémur ou un morceau de bec », explique Natalia Jagielska, paléontologue et doctorante à l’université d’Édimbourg et autrice principale de l’étude. « Par chance, Dearc est en très bon état de conservation, à tel point qu’il est en quelque sorte une bizarrerie ».

Dearc est le fossile de ptérosaure le plus grand et le mieux conservé du Jurassique, période qui a duré de 205 millions à 145 millions d’années avant notre ère.

Comme chez les oiseaux modernes, la taille des ptérosaures est souvent décrite par l’envergure, c’est-à-dire la largeur combinée des deux ailes membraneuses de l’animal, chacune tendue par un quatrième doigt extraordinairement long. Les ptérosaures ultérieurs mis au jour dans d’autres régions du monde, comme le Quetzalcoatlus, ont atteint des envergures gigantesques de 10 mètres voire plus au Crétacé, période qui a duré de 145 millions à 66 millions d’années avant notre ère.

Dearc, lui, date du Jurassique moyen. Les fossiles de cette période plus ancienne sont rares, si bien que les scientifiques pensaient jusqu’alors que les ptérosaures de l’époque ne mesuraient pas plus de 1,80 mètre d’envergure. Une hypothèse que le nouveau fossile a balayée : selon les estimations des chercheurs, il affichait une envergure comprise entre 1,9 mètre et 2,5 mètres, ce qui le place parmi les plus grands oiseaux modernes.

Dearc vient aussi compléter le patrimoine paléontologique de l’Écosse en tant que premier nouveau ptérosaure mis au jour dans le pays depuis la découverte en 1828 du ptérosaure Dimorphodon par Mary Anning, collectionneuse de fossiles et paléontologue précurseure.

« Il s’agit probablement du plus beau squelette mis au jour en Grande-Bretagne depuis l’époque de Mary Anning », souligne Steve Brusatte, explorateur National Geographic, paléontologue à l’université d’Édimbourg et auteur principal de l’étude.

CONTRE VENTS ET MARÉES

Premiers vertébrés à voler, les ptérosaures étaient les maîtres incontestés des airs au Mésozoïque. Ce groupe de reptiles ailés était composé des créatures très différentes, tantôt pelucheuses et dotées de grands yeux et d’une bouche semblable à celle d’une grenouille, tantôt aussi grandes que des girafes et affichant une envergure à faire pâlir les avions de chasse. Avec sa dentition adaptée pour clouer au sol ses proies glissantes, sa vue acérée et des ailes aussi larges qu’un joueur de NBA est grand, Dearc vient aujourd’hui compléter les rangs de ce genre paléontologique sacré.

Et pourtant, ce précieux fossile a bien failli rester enseveli.

Steve Brusatte parcourt depuis des années l’île de Skye, à la recherche d’os et de sites à pistes de dinosaures fossilisés, notamment d’empreintes de pas de dinosaures à long cou si grandes qu’elles ressemblent à des mares résiduelles. Dearc a été mis au jour dans la roche calcaire de l’île en mai 2017, lors d’une expédition menée par le paléontologue et financée par la National Geographic Society.

Le 23 mai au matin, alors qu’elle inspecte un site situé sur la côte nord de l’île de Skye, la membre de l’équipe Amelia Penny remarque un objet sombre qui dépasse de la roche. Celui-ci était encore invisible quelques semaines auparavant : un vent violent avait récemment agité les eaux de la côte avec une telle force que les blocs rocheux qui recouvraient le fossile en avaient été déplacés.

Lors du déjeuner, Penny montre à Steve une photo de ce qu’elle a vu, et le paléontologue reconnaît aussitôt une partie de la mâchoire d’un ptérosaure. En se basant sur les morceaux qui dépassent de la roche, l’équipe déduit que cet individu doit être de grande taille et qu’il semble très bien conservé.

En règle générale, les ptérosaures fossilisent très mal. Leurs os, légers et remplis de poches d’air, conviennent parfaitement pour le vol, mais ne supportent pas le processus de fossilisation. Qui plus est, les fossiles de ptérosaures mis au jour appartiennent le plus souvent à des individus juvéniles, ceux de spécimens adultes étant rares et incomplets.