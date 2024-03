Découverte de deux fossiles de termites piégés dans l'ambre en plein accouplement

Les scientifiques sont restés perplexes lorsqu’ils ont mis au jour ces deux représentants de l’espèce Electrotermes affinis conservés dans une position inhabituelle, côte à côte, plutôt que l’un derrière l’autre : un comportement de reproduction observé de nos jours chez les fourmis et les termites, au cours duquel un individu suit un autre en s’agrippant à son abdomen afin de l’empêcher de se séparer de lui, comme un wagon de train.

En reproduisant les événements qui ont conduit ces insectes à rester ainsi coincés dans l’ambre, des entomologistes ont découvert qu’en réalité, le couple préhistorique pratiquait bel et bien le même comportement de reproduction que les termites actuels, mais s’était retrouvé dans cette position inhabituelle à la suite de leur rencontre fatale avec la résine de l’arbre.

Selon l’étude, publiée récemment dans la revue Proceedings of the National Academy of Science, cette découverte signifie de ce fait que les comportements de reproduction des termites actuels sont très semblables à ceux de leurs ancêtres, qui vivaient il y a plusieurs dizaines de millions d’années.