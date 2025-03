Découverte d'un étrange dinosaure qui avait des traits communs avec les paresseux

Les thérizinosaures faisaient partie des dinosaures les plus étranges de tous les temps. Ces reptiles préhistoriques herbivores - dont les ancêtres étaient carnivores - avaient des corps à plumes, de petites têtes, des dents en forme de patères, des estomacs bulbeux où leurs végétaux qu'ils consommaient fermentaient et des griffes impressionnantes sur chacune de leurs pattes. Leur morphologie et leurs griffes ont poussé les scientifiques à les comparer à des paresseux mais certains de ces reptiles dépassaient les quatre mètres de long et pesaient plus de cinq tonnes. Les paléontologues ont à présent découvert un thérizinosaure qui sort de l’ordinaire, même parmi les membres de sa propre espèce, à cause de sa griffe manquante.