Découverte d’un nouveau mégaraptor tenant dans sa gueule son dernier repas

DES MÉGARAPTORS MYSTÉRIEUX

En 2019, Lucio Ibiricu, paléontologue de l’Institut patagonien de géologie et de paléontologie, en Argentine, prospectait des roches du Crétacé de la province de Chubut, dans le centre de la Patagonie, dans l’espoir d’y découvrir de nouveaux sites fossilifères. Durant ses recherches, son collègue Bruno Alvarez a aperçu un petit fragment d’os qui dépassait de la roche. L’endroit semblait prometteur, et quelques mois plus tard, les chercheurs sont revenus pour dégager précautionneusement ce qui était enfoui là.

« À ce moment-là, nous nous sommes rendu compte que la découverte était l’une des plus importantes pour l’équipe », se souvient Lucio Ibiricu. Les os du crâne et des bras ne laissaient aucun doute quant au fait qu’il s’agissait d’un fossile de mégaraptor, un groupe énigmatique de prédateurs ayant vécu à la Préhistoire en Asie, en Australie et en Amérique du Sud.

Ces dinosaures déroutent les paléontologues depuis que le genre Megaraptor lui-même a été nommé en 1998. Comme leur nom l’indique, ils sont plus gros que les « raptors » à proprement parler, comme Velociraptor, qui fait la taille d’un dindon. Ces dinosaures avaient des museaux longs et bas et des bras trapus dotés de grosses griffes intimidantes. Selon les paléontologues, ils pourraient être de proches cousins des tyrannosaures mais vivaient dans des habitats où les tyrannosaures étaient absents. À ce jour, la plupart des espèces de mégaraptors ne sont connues qu’à partir de restes fragmentaires.

« Les mégaraptors restent mystérieux principalement parce que la plupart de leurs fossiles sont très abîmés », explique Matthew Lamanna. Les fossiles sont « suffisamment complets pour nous montrer que ces dinosaures prédateurs extraordinaires existaient, mais pas assez pour nous renseigner beaucoup sur eux. »

Alors que les premiers mégaraptors datent d’il y a 132 millions d’années, Joaquinraptor fut l’un des derniers. Il vécut à un moment donné entre 66 et 70 millions d’années avant le présent, à la toute fin du Crétacé avant l’extinction provoquée par un astéroïde qui mit fin à l’âge d’or des dinosaures.

« Cette nouvelle découverte apporte des nouveautés intéressantes concernant la survie des dinosaures mégaraptoridés jusqu’à la toute fin du Mésozoïque », explique Fernando Novas, paléontologue du Musée argentin des sciences naturelles Bernardino Rivadavia. Si Fernando Novas a déjà par le passé découvert une autre espèce de mégaraptor, Maip macrothorax, également en Argentine, il ne fait toutefois pas partie de l’équipe qui a découvert Joaquinraptor. La nouvelle espèce, observe-t-il, montre que les mégaraptors furent nombreux et divers en Amérique du Sud jusqu’à la fin du Crétacé.

LE DERNIER REPAS DU DINOSAURE

Joaquinraptor était sans aucun doute un superprédateur qui chassait dans les forêts intérieures du sud de l’Argentine. Mais était-il vraiment en train de manger un crocodile juste avant de mourir ?