Des scientifiques analysent leurs œuvres de science-fiction préférées

Pour expliquer pourquoi le dilithium, un matériau fictif, cesserait soudainement de se comporter comme il l’a toujours fait dans Star Trek, MacDonald s’est appuyée sur de vrais domaines scientifiques, tels que la physique des particules et l’étude de la matière noire. Aujourd’hui, MacDonald donne ses retours sur toutes les séries Star Trek diffusées ou en production : elle lit les scripts et suggère des changements de langage, écrit les équations qui apparaîtront à l’écran et travaille avec les équipes de postproduction pour les aider à obtenir des images scientifiques correctes.

LES PANDÉMIES MONDIALES

Le thriller Contagion, un film de 2011 sur une catastrophe biologique, a également fait appel à des scientifiques — et cela se voit, à en croire Tara Smith, épidémiologiste à l’université d’État du Kent. Dans ce film, les responsables de la santé publique se démènent pour rechercher et contenir un nouveau virus qui s'est propagé des chauves-souris aux porcs puis aux humains, alimentant rapidement une pandémie mondiale. Smith, dont les recherches portent sur les infections zoonotiques (donc qui passent de l’animal à l’Homme) explique que le virus de Contagion a une voie de transmission très similaire à celle du virus Nipah, qui s’est propagé des chauves-souris aux porcs, puis à l’être humain.

« La pandémie se répand un peu plus rapidement qu’elle ne l’aurait fait dans la vie réelle puisque la quasi-totalité du monde se retrouve contaminée en quelques jours seulement », explique Smith. « La mise au point des vaccins dans le film est également extrêmement rapide. Mais ça reste plus vraisemblable que dans les films sur les maladies infectieuses ».

Smith a également fait l’éloge de la première saison de la série télévisée The Last Of Us, diffusée sur HBO début 2023, pour avoir établi un lien entre le changement climatique et l’émergence d’épidémies de maladies infectieuses d’une manière « assez rigoureuse sur le plan scientifique ». La série dépeint un avenir post-apocalyptique dans lequel une infection fongique mondiale a transformé une grande partie de la population humaine en zombies, provoquant l’effondrement de la société. Les zombies se trouvent « là où la biologie s’arrête », explique Smith. Au début de la série, un scientifique explique que les épidémies de maladies fongiques risquent de se répandre à mesure que la Terre se réchauffe et que les champignons s’adaptent à l’augmentation des températures : un scénario qui tient la route sur le plan scientifique.

« J’ai parlé de cette série dans mon cours d’épidémiologie sur les maladies infectieuses l’année dernière pour parler du changement climatique et des maladies émergentes », raconte Smith.

L’ESSOR DE L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

Certains scientifiques, comme Janelle Shane, chercheuse en intelligence artificielle, attendent toujours que les scénaristes d’Hollywood décrivent leur domaine de manière réaliste. Si l’IA joue un rôle central dans de nombreuses superproductions cinématographiques et télévisées, de Terminator à Matrix en passant par le récent The Creator et la série Foundation d’Apple TV+, la plupart d’entre elles mettent en scène des robots dotés d’une conscience et d’un niveau d’intelligence comparable à celui de l’être humain.

On est loin des technologies actuelles fondées sur l’IA, comme Siri, l’assistant vocal d’Apple, ou les logiciels qui commandent les voitures autonomes. Si certaines formes d’IA générative, comme ChatGPT, peuvent écrire des essais et raconter des blagues qui semblent étonnamment humaines, il s’agit en réalité de simples programmes optimisés pour accomplir une tâche ou un ensemble de tâches spécifiques de façon très convaincante.

« L’IA dans la science-fiction est une IA qui ressemble à une personne, ou qui est du moins aussi intelligente qu’une personne, même si elle a une vision du monde et des objectifs différents », explique Shane. « L’IA du monde réel est beaucoup plus limitée. »

Shane a noté l'apparition de quelques exemples d’IA réaliste dans de récents romans de science-fiction, comme Sourdough de Robin Sloan. Le livre est centré sur Lois Clary, une ingénieure en informatique employée dans une entreprise de robotique qui s’efforce d’apprendre à un bras robotique à effectuer des tâches spécifiques « et qui rencontre un ensemble de problèmes très réalistes », raconte Shane. Soudain, sa vie est bouleversée lorsque ses frères lui offrent un démarreur de levain sensible et lui demandent de le garder en vie.