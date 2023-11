Dans le désert de Karakoum, la "Porte de l’enfer" brûle depuis des décennies

En 2013, George Kounounis est donc devenu la première personne (et la seule à ce jour) à descendre dans le cratère enflammé. Après deux années de préparation, il n’a eu que dix-sept minutes pour effectuer des prélèvements du sol et mesurer les niveaux de gaz avant d’être hissé hors de la dépression. « Ces dix-sept minutes sont gravées dans ma mémoire, raconte-t-il. C’était bien plus effrayant que ce à quoi je m’attendais et il faisait bien plus chaud que je ne le pensais ; le cratère était aussi plus impressionnant que je ne l’imaginais ».