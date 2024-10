Enfant de Taung : le chaînon manquant entre primates et humains a failli nous échapper

En annonçant la découverte du fossile dans la revue Nature au début de l'année 1925, Raymond Dart déclara qu’il s’agissait d’un nouveau genre et d’une nouvelle espèce d’ancêtres des humains : Australopithecus africanus, qui signifie littéralement « singe du sud d’Afrique ». Australopithecus était une « créature particulièrement avancée », plus que nos cousins primates actuels, affirmait-il, et constituait à n’en pas douter un « lien éteint entre l’Homme et ses ancêtres simiens ». Mais beaucoup au sein de la communauté scientifique ne furent pas aussi enthousiastes et l’article rencontra une vive opposition.

UN ANCÊTRE ANGLAIS ?

Accepter Australopithecus, c’était renoncer à l’Europe et à l’Asie en tant que possibles « berceaux » de l’humanité. Cela impliquait également d’écarter d’autres fossiles que l’enfant de Taung contredisait sur le plan anatomique ainsi que certaines théories sur les schémas évolutifs. Mais surtout, il bousculait l’homme de Piltdown, ce prétendu ancêtre des humains découvert en Angleterre en 1912. Son grand cerveau et sa mâchoire semblable à celle des grands singes soutenaient l’hypothèse selon laquelle le cerveau était moteur de l’évolution humaine et s’était agrandi avant l’apparition d’autres caractéristiques humaines distinctives comme la bipédie.

« Taung était l’exact inverse », affirme le paléoanthropologue Bernard Wood. Dans son crâne, le trou destiné à la moelle épinière se trouvait directement à la base, ce qui suggérait qu’il marchait debout. Le petit cerveau de l’enfant de Taung indiquait que la bipédie avait précédé l’augmentation de taille du cerveau. Aux antipodes de l’homme de Piltdown, le mélange de caractéristiques simiennes et vaguement humaines présentées par Australopithecus renversa les lieux communs d’alors.

Beaucoup au sein de l’élite scientifique britannique défendaient la place de l’homme de Piltdown dans l’arbre généalogique. La découverte de Raymond Dart leur apparaissait donc ridicule. Ils exclurent purement et simplement l’enfant de Taung de la famille humaine et décrétèrent qu’il s’agissait d’un jeune chimpanzé ou d’un autre parent plus distant. Le plus virulent d’entre eux, l’anatomiste Arthur Keith, trouva « grotesque » l’idée qu’Australopithecus puisse être un ancêtre des êtres humains.

On débattit publiquement de plusieurs raisons expliquant ce rejet, notamment de la façon dont les caractéristiques évolutives et les caractéristiques propres au développement infantiles étaient susceptibles d’être indiscernables dans un crâne d’enfant et de l’incertitude de l’âge géologique du fossile. Mais d’autres raisons, moins scientifiques, existaient en coulisses. « Cela allait contre leur vision du monde doutant que quoi que ce soit de lié à nous puisse provenir d’Afrique », explique la paléoanthropologue Lauren Schroeder.

Désillusionné, Raymond Dart rangea un manuscrit refusé de 250 pages sur le fossile dans un tiroir et passa à autre chose.

LE CANULAR RÉVÉLÉ

Ce n’est que quelques décennies plus tard que la communauté scientifique changea massivement d’avis sur Australopithecus. En 1947, Arthur Keith, principal partisan de Piltdown, qui avait qualifié de « grotesque » l’enfant de Taung admit que le « Professeur Dart avait raison et [que lui avait] tort ». L’une des principales raisons à ce revirement fut la révélation de l’imposture qu’avait été l’homme de Piltdown. Dans les années 1940 déjà avaient circulé des rumeurs selon lesquelles le fossile n’était pas ce qu’il semblait être. En 1953, on confirma que l’homme de Piltdown était un faux, fabriqué à partir d’une boîte crânienne humaine et de la mâchoire d’un orang-outang stratégiquement endommagées et tachées pour paraître plus anciennes.

Cette supercherie eut pour effet de déporter l’attention scientifique sur l’Afrique et sur les fossiles que l’on y découvrait. Robert Broom, collègue de Raymond Dart, fut inspiré par l’enfant de Taung et continua à collaborer avec des mineurs en Afrique du Sud. Tirant parti de leurs galeries souterraines et de leurs méthodes de dynamitage de la roche, Robert Broom recueillit davantage de fossiles d’Australopithecus. On pense notamment au crâne superbement préservé d’une adulte nommée « Mrs. Ples », découverte réalisée en 1947 suivie quelques mois plus tard par un morceau de hanche et des vertèbres confirmant incontestablement qu’Australopithecus était bipède. À mesure que ces découvertes s’accumulèrent, la place de l’Afrique dans l’histoire des origines de l’humanité devint impossible à ignorer.

Cette acceptation monumentale d’un ancêtre africain relocalisa les origines géographiques de l’humanité de l’Europe et de l’Asie à l’Afrique. Cela aida également les scientifiques à accepter que la bipédie de nos ancêtres avait précédé l’agrandissement de leur cerveau.

ET VINT LUCY

Le registre fossile demeura malgré tout épars et ce ne fut que dans la seconde moitié du 20e siècle qu’Australopithecus put faire les gros titres pour autre chose qu’une controverse. Cinquante ans plus tard, quasiment jour pour jour, on découvrit un squelette fossilisé devenu célèbre : Lucy.

Assignée à une nouvelle espèce, Australopithecus afarensis, Lucy contribua à faire de cette lignée un membre important de l’arbre généalogique, un membre qui vécut quatre à deux millions d’années avant le présent et donna probablement naissance à notre genre, Homo.

À l’époque de la découverte de Lucy, sa provenance n’était plus particulièrement controversée. Les scientifiques s’étaient déjà recentrés sur l’Afrique et ainsi cela ne choqua personne que l’on y découvre ses restes fossilisés. Sa bipédie et son cerveau relativement petit ne surprirent personne non plus. Elle forma l’épilogue d’une saga du 20e siècle initiée par un minuscule crâne d’enfant aujourd’hui encore inconnu du plus grand nombre.

Bien que l’enfant de Taung ne soit pas connu de tous, il prépara le terrain à Lucy ainsi qu’à des découvertes ultérieures. Lorsque les scientifiques tombèrent sur les os de cette dernière dans les collines éthiopiennes dans les années 1970, « la terre avait été labourée, de l’engrais appliqué », pour reprendre l’image de Bernard Wood. « Il ne restait qu’à planter les graines et les plantes allaient pousser ». Taung a marché pour que Lucy puisse courir.