Découverte : un hominidé ancien pourrait être l’ancêtre commun des Homo sapiens

Les fossiles partageaient également des similitudes avec les Homo sapiens modernes. Ils pourraient être une version plus ancienne de notre espèce. Pour les chercheurs, leur appartenance à un groupe isolé d’Homo erectus reste l’explication la plus plausible. Il s’agit d’une espèce encore plus ancienne, qui commençait à diverger de populations plus vieilles vivant ailleurs. Quoi qu’il en soit, l’analyse de l’équipe suggère qu’Homo antecessor et les nouveaux restes proviennent chacun d’une population plus ancienne. Et les fossiles marocains seraient des ancêtres d’Homo sapiens.

DES MINÉRAUX MAGNÉTIQUES

Des analyses plus poussées ont révélé que les sols anciens qui entouraient les fossiles contenaient des signatures clés liées à l’inversion des pôles magnétiques de la Terre. Cet événement rare survient sporadiquement environ tous les 450 000 ans. Les roches renferment des minéraux magnétiques qui s’orientent en fonction de la polarité de la Terre. Grâce à ces minéraux, les scientifiques ont pu déterminer la périodicité de ces inversions en mesurant les différentes positions des minéraux magnétiques retrouvés dans les sédiments.

« Nous avons été en mesure d’identifier un événement majeur de l’histoire de la Terre : la dernière grande inversion du champ géomagnétique », explique Jean-Jacques Hublin. « C’est remarquable que les mêmes sédiments qui nous ont permis d’aboutir à cette découverte aient contenu les restes des hominidés. »

Les couches de roche à travers le monde suggèrent que ce changement, appelé inversion de Brunhes-Matuyama, a eu lieu il y a environ 773 000 ans. Cela fait de ces restes certains des fossiles humains datés avec le plus de précision, ce qui déloge Homo antecessor de son statut de dernier ancêtre commun et place avec certitude la divergence évolutive la divergence évolutive de la lignée humaine en Afrique.

UN STADE CRITIQUE DE L’ÉVOLUTION HUMAINE

Les chercheurs font preuve d’une « prudence appropriée » en plaçant les spécimens près de la racine de la lignée d’Homo sapiens. C’est ce qu’affirme Chris Stringer, paléoanthropologue au Muséum d’histoire naturelle de Londres, qui n’a pas participé aux recherches. Il est possible que les restes appartiennent à un très lointain ancêtre d’Homo sapiens, dit-il, qui ne montre pas certaines des caractéristiques que l’évolution nous fera développer plus tard. Pour l’instant, les preuves ne sont pas suffisamment nombreuses pour l’affirmer avec certitude.

Malgré l’importance de ces nouveaux fossiles, il reste encore beaucoup à apprendre sur la séparation entre les Homo sapiens, les Néandertaliens et les Dénisoviens. Selon Michael Petraglia, de l’université Griffith en Australie, qui n’a pas pris part à ces recherches, « on qualifie souvent la période qui s’est déroulée entre un million et 730 000 ans plus tôt d’époque nébuleuse ». Les nouveaux fossiles revêtent certes « un grand intérêt », mais ils ne peuvent pas, à eux seuls, « résoudre le puzzle de notre évolution ».