Pourquoi trouve-t-on des humains jusqu’en Antarctique ? Homo sapiens, une "espèce invasive"

Pendant trois mois et demi d’hiver polaire, le soleil ne se lève jamais sur la base scientifique de Dumont-d’Urville, plantée sur le continent antarctique. C’est la nuit complète, le thermomètre affiche -30 °C, et les vents balayent ces contrées glacées à plus de 200 km/h. De quoi faire fuir plus d’un humain sensé. Et pourtant, entre vingt et trente personnes - scientifiques, mais aussi cuisiniers ou plombiers - habitent chaque année cet espace incongru et hostile pour les humains. Pour faire progresser la science au milieu des pics rocheux enneigés et des colonies de manchots, ces volontaires ont dû traverser, en mer, les 40e rugissants, les 50e hurlants et les 60e mugissants. Tout un programme - mais qui n’a pas entravé leur motivation.