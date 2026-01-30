–15 °C : la température océanique la plus froide jamais identifiée

Mais les dépôts datant de la période de la Terre boule de neige contenaient des particules de fer beaucoup plus lourdes que celles déposées sur les roches océaniques il y a environ 2,4 milliards d’années. Hoffman s’est alors demandé si les températures régnant dans l’océan de la Terre boule de neige pouvaient être responsables de ces dépôts particuliers.

Ross Mitchell a ensuite travaillé avec les auteurs principaux de l’étude, les géochimistes Kai Lu et Lianjun Feng, également de l’Académie chinoise des sciences, qui ont estimé que la température océanique qui aurait pu expliquer cet excès de particules de rouille plus lourdes devait avoisiner un glacial –15 °C.

« J’aime beaucoup l’approche qu’ils ont utilisée », commente le géochimiste Timothy Conway, de l’Université de Floride du Sud, qui n’a pas pris part à l’étude. « Elle repose sur des données expérimentales et un modèle théorique avec certaines hypothèses, mais cela semble cohérent. »

L’équipe a également envisagé la possibilité que l’anomalie soit due à des particules de fer plus lourdes issues de l’érosion glaciaire sur les continents ou de sources hydrothermales, mais leur analyse a montré que cette hypothèse était peu probable.

Ils ont aussi calculé que les océans situés à proximité des marges glaciaires devaient être plus de quatre fois plus salés afin d’abaisser suffisamment le point de congélation de l’eau pour éviter qu’elle ne gèle complètement.

COMMENT LA VIE S'EST-ELLE FRAYÉE UN CHEMIN ?

Les scientifiques étudient depuis longtemps la manière dont la vie a pu survivre durant l’ère cryogénienne, qui inclut la période de la Terre boule de neige, ainsi qu’un autre épisode glaciaire similaire survenu il y a environ 650 millions d’années.

Une hypothèse est que la vie était mieux adaptée aux conditions extrêmes de faible teneur en oxygène et de lumière quasi inexistante, ou qu’elle persistait près des sources hydrothermales, où elle pouvait produire de la nourriture à partir d’autres substances chimiques.

Une autre théorie suggère que la vie a survécu dans des mares d’eau de fonte à la surface de la glace, à l’image des cyanobactéries et des algues que l'on observe aujourd’hui sur la barrière de glace de McMurdo, en Antarctique.

« Ces environnements de surface auraient pu permettre à un assemblage diversifié de formes de vie de persister et de continuer à évoluer tout au long des glaciations », explique la géochimiste Fatima Husain, du Massachusetts Institute of Technology, qui n’a pas participé à l’étude mais a mené des recherches sur ce sujet l’an dernier.

Une autre possibilité encore est que les organismes aient survécu ou migré vers les marges glaciaires afin d’accéder à l’oxygène contenu dans l’eau de fonte à la base de la glace. Mais ils auraient alors dû faire face aux conditions extrêmes prévues par la nouvelle étude. Cette hypothèse est renforcée par la découverte de bactéries vivant dans des saumures tout aussi froides et salées sous la glace du lac Vida, en Antarctique.