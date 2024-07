Pourquoi les mammouths laineux ont-ils disparu ?

LES DERNIERS SURVIVANTS

Les mammouths de l'île Wrangel étaient les derniers survivants. Ces animaux représentent un cas spécial : l'extinction des derniers membres de l'espèce ayant survécu dans un refuge, faisant face à des contraintes différentes de celles de leurs prédécesseurs du continent principal. Un climat mondial plus chaud et humide a fait rétrécir les steppes en direction des pôles. Le fait que les mammouths aient pu atteindre l'île Wrangel est le signe d'un changement climatique ancien. Et pourtant, le changement climatique lui-même n'a pas entraîné l'extinction des mammouths, et il n'y a pas d'indication sur le fait que les derniers mammouths étaient chassés par les ancêtres de l'homme. En examinant l'ADN de mammouths extrait d'os et de défenses mis au jour, les généticiens ont tenté de comprendre pourquoi les derniers spécimens avaient succombé.

Les chercheurs à l'origine de cette nouvelle étude ont exploré le destin des mammouths à l'aide de vingt-et-un génomes de mammouths laineux provenant de différentes périodes, représentant à la fois la population de l'île Wrangel et les mammouths plus anciens du continent. Des recherches antérieures avaient laissé entendre que les mammouths de l'île Wrangel étaient tellement isolés que des mutations nuisibles s'étaient rapidement accumulées au sein de la population. Dans ce scénario, les mammouths ont accumulé tellement de mutations à cause de la consanguinité qu'ils ne pouvaient plus produire suffisamment de descendants sains pour que la population survive. Lorsque Pečnerová et ses co-auteurs se sont penchés sur les gènes des mammouths, ils ont toutefois découvert une voix plus complexe vers l'extinction.

« Il semble que la population entière ait démarré avec tout au plus huit individus reproducteurs, mais qu'elle soit passée à quelques centaines assez rapidement », explique Patrícia Pečnerová. La génétique des mammouths met en lumière cet obstacle et cette expansion. « Une population de mégaherbivores à reproduction lente qui a survécu pendant 6 000 ans a été créée par un nombre d'animaux inférieur à dix », note-t-elle, ce qui constitue un scénario plus extrême que ce à quoi s'attendaient les chercheurs.

La chronologie des dernières populations de mammouths sur l'île Wrangel présentée dans la nouvelle étude est « une chance fantastique d'examiner comment les génomes ont évolué dans cette population isolée », estime Rebekah Rogers, généticienne à l'université de Caroline du Nord, qui n'a pas participé à l'étude.

Les génomes des mammouths indiquent qu'en dépit de la consanguinité, la population de l'île s'est rapidement stabilisée et a même commencé à se débarrasser des mutations nuisibles au fil du temps. « J'ai été surprise de constater à quel point la population semblait stable sur le plan génétique », explique Patrícia Pečnerová. Les mammouths ont pu survivre pendant environ 200 générations avant de s'éteindre. Au lieu de diminuer, la population résistait lorsqu'elle a soudainement disparu de la surface de la Terre.

« L'histoire que nous nous sommes racontée, que j'ai écrite dans ma thèse de doctorat et présentée lors de conférences, était fausse, ou du moins inexacte », explique Pečnerová. Les derniers mammouths laineux n'ont pas subi de déclin génétique. Les herbivores ont subi les effets de la consanguinité, mais cela ne semble pas les avoir fait disparaître.

ALORS, À QUI LA FAUTE ?

Les données génétiques ne permettent pas de déterminer le type de contrainte fatale qui a mis fin à la vie des mammouths de l'île Wrangel, mais elles suggèrent que le déclin a été rapide. Les humains n'ont mis les pieds sur l'île Wrangel que quatre siècles après la mort des derniers mammouths. Les mammouths auraient pu s'éteindre parce qu'ils ne pouvaient pas supporter les changements environnementaux ou les épidémies, mais il est difficile de suivre ces changements à travers les archives fossiles limitées.

Bien que les derniers spécimens de mammouths étaient stables, les auteurs de la nouvelle étude ne peuvent pas totalement exclure les conséquences génétiques de la consanguinité. Les mutations auraient pu rendre les mammouths vulnérables à d'autres contraintes et, même si la population s'était maintenue plus longtemps, elles auraient pu être trop persistantes pour que les mammouths puissent survivre dans un endroit isolé.

« Les phénomènes d'extinction sont beaucoup plus complexes et ne sont pas unifactoriels », explique Rebekah Rogers, qui souligne que le changement climatique, la modification des sources de nourriture, les sécheresses, les tempêtes, les maladies ou d'autres facteurs peuvent tous avoir contribué à ces phénomènes. Les mutations néfastes chez les mammouths ne les ont pas aidés, note-t-elle, « mais toute affirmation selon laquelle les mammouths ont disparu uniquement à cause de leur génome ne donne pas à voir toute l'histoire ».