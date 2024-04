Votre chien vous mangerait-il si vous mouriez ?

Quand cela se produit, les chats ne font en général pas autant de dégâts que les chiens. D’après Carolyn Rando de l’University College de Londres, ils ont tendance à préférer le visage, en particulier ses parties molles telles que le nez et les lèvres.

« En tant que propriétaire de chat, cela ne me surprend pas, confie-t-elle. Si vous êtes en train de dormir, ils ont tendance à frapper votre visage pour vous réveiller. » Donc un chat est susceptible de commencer par essayer de « réveiller » un propriétaire décédé et ensuite de commencer à mordre s’il y échoue.

Bien plutôt, la plupart des charognages documentés ayant visé des restes humains sont le fait de chiens. Comme le faisait observer une étude parue en 2016 dans la revue Journal of Veterinary Behavior, « le charognage canin dans les environnements intérieurs est rarement déclaré, mais régulièrement observé dans les pratiques médico-légales. » Les médecins légistes le confirment. Joseph Prahlow, médecin légiste du Michigan, constate des traces de prédation d’animaux domestiques lors d’une autopsie « au moins deux fois par an », et généralement le coupable est un chien, et non un chat.

Cela tombe en fait sous le sens si l’on s’intéresse aux comportements alimentaires des chiens et des chats. En général, les chiens sont les mangeurs les plus opportunistes. Ils sont davantage susceptibles de chercher à manger des animaux morts, comme peut en attester toute personne dont le chien est allé renifler un écureuil mort sans se faire prier. Et bien les chiens comme les chats fouillent dans les poubelles, ces premiers ont tendance à moins faire les difficiles quant à la potentielle nourriture qui peut leur passer sous la patte.

L’HYPOTHÈSE DE LA FAIM

« Les chiens descendent des loups », rappelle Stanley Coren, psychologue qui a écrit des livres et animé des émissions de télévision sur les chiens. « Si nous nous trouvons dans une situation où le propriétaire meurt et qu’il n’y a pas de source de nourriture, qu’est-ce qu’ils vont faire ? Ils vont prendre n’importe quelle chair à disposition. »

Dans certains cas, il est clair que le comportement charognard des animaux résulte d’un instinct de survie. En 2007, un chow-chow et un labrador croisé ont survécu pendant un mois environ en consommant le corps de leur maître décédé, ne laissant que le haut du crâne et un assortiment de fragments d’os.

Pourtant, dans l’affaire de suicide de 1997, le berger allemand avait commencé à dévorer des parties de son maître juste après sa mort, comme le rappelle Markus Rothschild, médecin légiste qui est intervenu sur les lieux. Si beaucoup partent du principe qu’un chien ne mangerait son maître que s’il était affamé, écrit-il, « l’expérience médico-légale montre que c’est clairement faux ».

Selon une analyse de 2015 portant sur soixante-trois affaires de chiens ayant fait preuve d’un comportement charognard à l’égard de leur maître, dans un quart des cas, moins d’une journée avait passé avant que l’on ne retrouve un corps partiellement dévoré. Par ailleurs, certains de ces chiens avaient accès à de la nourriture qu’ils n’avaient pas mangée.

À bien y réfléchir, si les chiens ne mangeaient que leurs maîtres parce qu’ils avaient faim, on pourrait s’attendre à ce qu’il le fasse de la même manière que les canidés le font dans la nature. Mais ce n’est pas le cas.

Les canidés qui s’en prennent aux charognes dans la nature (à la fois les coyotes et les chiens domestiques) suivent un schéma bien documenté : ils ouvrent la poitrine et l’abdomen pour manger les organes riches en nutriments d’abord, puis les membres. Les blessures à la tête ne concernent que 10 % de ces cas.

En revanche, en ce qui concerne les chiens qui s’en prennent à leurs maîtres décédés en intérieur, il y avait des morsures au visage dans 73 % des cas, et des morsures à l’abdomen dans seulement 15 % des cas. Cela suggère que les chiens domestiques interagissent avec le visage de leur maître plutôt que de traiter leur corps comme de la simple nourriture.

QUEL EST LEUR MOBILE ?

Il est tentant de penser que si vous êtes proche de votre chien et que vous l’avez bien traité, vous serez épargné en cas de décès.

Mais le comportement des chiens n’est pas aussi bien défini. Aucune des études de cas que j’ai lues ne faisait état de quelconques mauvais traitements infligés aux animaux. Au contraire, plusieurs rapports soulignaient le fait que les maîtres avaient de très bonnes relations avec leur chien, selon les témoignages d’amis et de voisins.