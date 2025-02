Lac Tulare : le lac fantôme est réapparu 130 ans après

Le lac Tulare, situé dans la vallée de San Joaquin en Californie, qualifié de « lac fantôme », existe bel et bien. « Avant l’arrivée des colons européens, la dynamique et l’expression géographique du lac Tulare étaient régies par le volume d’eau et la topographie de la région », amorce William L. Preston, professeur au département des sciences sociales de l’Université de Californie, spécialiste de l’impact humain sur l’écologie en Californie et du régime foncier dans la vallée de San Joaquin. « Le volume du lac était déterminé par les précipitations variables, d’une année sur l’autre et par les cycles climatiques de longue durée. Il était alimenté à l’est par les fortes pluies et les chutes de neige, dans le bassin versant de la Sierra Nevada », explique-t-il.

Ces cycles de plusieurs années pouvaient être extrêmement humides ou à l’inverse, incroyablement secs. Ainsi, le lac pouvait mesurer 1968 km² à son maximum ou a contrario, être totalement asséché. « Les Yokuts, peuple autochtone vivant autour du lac, ont rapporté que celui-ci disparaissait parfois, bien que rarement », commente le professeur. « Des textes de la période chaude médiévale, de 800 à 1350, suggèrent également que le lit du lac était dépourvu d’eau pendant de longues périodes ».

Ce qui rend la superficie du lac Tulare si dynamique, c’est sa profondeur. « À son point le plus profond, le lac ne mesurait que douze mètres, la profondeur moyenne étant bien moindre », explique William Preston. Ainsi, lorsque les précipitations étaient puissantes, la topographie douce qui caractérise le lit du lac et des terrains adjacents était rapidement submergée.

Sa localisation aussi, dans le sud de la vallée de San Joaquin, bordée au nord par le cône de dépôt de la Kings River, « empêche le lac de se drainer vers le nord, à l’exception des années particulièrement humides », ajoute le professeur. L'excès d'eau du lac ne peut par conséquent que s'éliminer dans le sol.

L’ARRIVÉE DES COLONS ET DE L’INGÉNIERIE HUMAINE

L’arrivée des colons européens sur le territoire américain dans les années 1850 a drastiquement influencé les facteurs d’évolution du lac Tulare. « À partir des années 1860, des canaux ont été construits pour détourner les eaux de ruissellement des rivières et, avec le temps, des barrages ont été construits pour faciliter la retenue et le détournement de l’eau pour l’irrigation agricole », rapporte William Preston. Le processus, qui a duré plus d’un siècle, a considérablement accéléré la dynamique naturelle du lac.

Dès les années 1870, les effets se sont fait ressentir. Les constructions humaines ont modifié la géographie naturelle du lac de telle sorte que ses rives ont rapidement diminué par rapport à celles d’antan. Depuis, c’est la géométrie imposée par l’Homme qui triomphe sur la géographie naturelle du lac, tout du moins jusqu’à la période contemporaine et les effets du changement climatique.

LA NATURE REPREND SES DROITS

Aujoud’hui, le changement climatique s’ajoute aux nombreux facteurs qui déterminent la topographie du lac Tulare. Dans la vallée de San Joaquin, « nous savons que les températures de l’air augmentent, que l’atmosphère transporte plus d’humidité et d’énergie, que davantage de précipitations tombent sous forme de pluie au détriment de la neige et que le pic de fonte des neiges se produit plus tôt dans l’année », souligne M. Preston. Certains signes indiquent aussi que « le calendrier saisonnier des tempêtes se modifie et que ces dernières se renforcent ».