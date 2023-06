Comment la ruée vers l’or a transformé la Californie

Pour les tout nouveaux orpailleurs, cependant, l’espoir de faire fortune s’évanouit rapidement. Les conditions de vie pouvaient être dures : les mineurs mangeaient souvent mal, et vivaient dans des logements surpeuplés et miteux où les maladies se propageaient facilement. L’épidémie de choléra qui fit rage à Sacramento en 1850 tua mille personnes en trois semaines. L’orpaillage et le creusage étaient des activités fastidieuses, insalubres, et qui plus est, peu fructueuses. Trouver de l’or était en effet plus une question de chance que d’effort.

« Nous avons vite compris que, même si ce travail pouvait paraître agréable, c’était la tâche plus laborieuse et, pour la majorité des hommes, la moins gratifiante qui soit », écrivait Augustin Hibbard à son frère quelques mois plus tard.

Quelques hommes devinrent très riches à cette époque ; pas nécessairement parce qu’ils avaient trouvé de l’or, mais parce qu’ils vendaient des marchandises à ceux qui avaient migré dans l’Ouest. Selon une expression populaire, on disait d’eux qu’ils « minaient les mineurs ». Le premier millionnaire de Californie n’était pas un mineur, mais un marchand et éditeur de journaux, Samuel Brannan, qui passa la ruée vers l’or à vendre du matériel et des provisions aux nouveaux arrivants. Citons comme autres marchands Leland Stanford, qui fonda l’université de Stanford ; Domingo Ghirardelli, devenu célèbre pour son commerce de chocolat et de café, et Levi Strauss, le fabricant de blue-jeans.

La ruée vers l’or attira non seulement des migrants de l’Est américain, mais aussi de l’étranger. En 1852, 20 000 immigrants chinois arrivèrent en Californie, comptant pour un tiers de l’augmentation de la population de l’État cette année-là. Souvent confrontés au racisme, ces migrants occupaient des emplois dangereux et mal payés, et devaient constamment être sur leurs gardes à cause des raids violents perpétrés dans les camps. La loi n’aida pas : les migrants chinois ne furent pas autorisés à témoigner devant les tribunaux après la condamnation pour meurtre d’un homme blanc. Pendant un an, la Foreign Miners License Law de 1850 imposa une taxe mensuelle de 20 dollars aux mineurs d’or non américains. Cette loi eut un effet durable : un grand nombre de ces migrants chinois s’installèrent à San Francisco, fondant ainsi le premier quartier asiatique des États-Unis.

Ces nouveaux arrivants transformèrent la géographie de l’État. Trois villes, autrefois petites et calmes, se transformèrent soudain en villes prospères : San Francisco, Sacramento et Stockton. Cet essor accéléra considérablement l’expansion des États-Unis vers l’ouest. Grâce à ses ressources et à sa population croissante, la Californie devint le trente-et-unième État américain en septembre 1850, devançant des territoires situés bien plus à l’est, comme le Minnesota et le Kansas.