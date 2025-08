Fouilles extrêmes : comment extraire 55 tonnes de fossiles de dinosaures au milieu du désert ?

En ce matin de septembre 2022, la soleil du Sahara se lève sur mon équipe contrainte à ronger son frein et semble brûler avec une intensité toute particulière. Nous nous terrons depuis près de trois semaines dans une enceinte en pisé à Agadez, une oasis au centre du Niger, nos projets retardés par les autorités qui tiennent à réunir pour nous une grande escorte armée. Ce jour-là, nous sommes enfin sur le départ : près d’une centaine de personnes tassées dans quinze véhicules – une curieuse caravane composée de SUV, de pick up et d’un grand camion à benne, tous équipés de plaques de désensablage et de roues de secours. Nous partons pour une chasse aux dinosaures dans le désert, sans doute la plus audacieuse jamais organisée.

Nous comptons dans nos rangs des guides et des chauffeurs Touaregs, une équipe de tournage, soixante quatre gardes armés et vingt étudiants et jeunes professeurs, recrutés pour s’aventurer trois mois dans l’un des environnements les plus inhospitaliers de la planète. Notre mission ? Explorer et fouiller trois sites distincts, à des centaines de kilomètres les uns des autres dans un désert sans route et sous un soleil écrasant. Les fossiles découverts seront expédiés au Fossil Lab, mon laboratoire à l’université de Chicago, aux États-Unis, afin d’y être soigneusement nettoyés et étudiés. Ils seront ensuite renvoyés au Niger et exposés pour mettre à l’honneur l’incroyable patrimoine du pays.

J’ai sillonné le Sahara nigérien au cours de onze expéditions en trente-deux ans. Les deux dernières, en 2018 et 2019, ont été des missions de reconnaissance, durant lesquelles j’ai repéré des zones riches en ossements, notamment des squelettes de dinosaures. Sans équipe ni matériel pour les prélever, j’ai dû me contenter de consigner les sites et d’imaginer le prochain voyage. Mais une pandémie mondiale a tout suspendu et j’ai passé deux ans à organiser, sans grand succès, des collectes de fonds. Jusqu’à ce qu’un mécène, sous réserve d’anonymat, accepte de financer la totalité de l’expédition.

En matière de dinosaures, le Niger est un vrai paradis, en raison de deux épisodes géologiques fortuits. Le premier remonte au début du Jurassique, il y a 180 millions d’années, quand le supercontinent Gondwana a commencé à se morceler, creusant une gigantesque dépression au milieu de ce qui forme aujourd’hui ce pays d’Afrique de l’Ouest. Pendant des millions d’années, cette dépression, une région verdoyante et débordante de vie, s’est remplie de sédiments et de squelettes de dinosaures, entre autres créatures. Le second phénomène a eu lieu il y a 20 millions d’années, lorsqu’un point chaud volcanique a donné naissance au massif de l’Aïr sur le pourtour de la dépression : les strates géologiques ont alors basculé, ramenant à la surface les squelettes aujourd’hui fossilisés.