Découverte de fuites océaniques qui pourraient expliquer la tectonique des plaques

« Si l’on se balade le long de la zone de Cascadia, on peut constater d’importantes émissions de gaz en provenance des profondeurs », explique le géologue. « Il y a beaucoup d’activités sismiques au large des côtes de Washington, dans l'Oregon », et de nombreuses études ont permis de répertorier près de « 350 points d’émissions de liquides sous-marins, [lesquels] ont été cartographiés grâce aux sonars. [...] On ne s’attendait alors à rien de particulier », ajoute-t-il.

Or, à mesure que le ROV s’approchait de la zone d’émission, l’appareil a commencé à détecter une diminution de la salinité et une augmentation de la température de l’eau. Ce qui n’est pas normal. Au niveau des dorsales océaniques, on trouve des émissions de liquides à températures très élevées, qui proviennent d’une activité magmatique. De plus, elles contiennent du sel, qui est un minéral très perméable. « Or, dans une zone de subduction, on ne s’attend pas à voir de tels évènements. On n’y trouve pas de chambres magmatiques », appuie Evan Solomon.

Les fuites observées sont composées de substances très peu perméables. Or la plaque subduite est recouverte de sédiments, lesquels contiennent des nombreux « pores », où l’eau de mer se retrouve piégée. À mesure que le plateau océanique plonge, la plaque supérieure écrase les sédiments. Avec cette importante pression, l’eau qui y était logée, « tente alors de sortir, comme quand on presse une éponge », explique Evan Solomon. « Mais étant donné que les sédiments sont imperméables, l’eau rencontre des difficultés à sortir ». Il n’y a en effet pas d’espaces interconnectés permettant à l’eau de remonter. « C’est un peu comme un ballon », décrit-il. Mais certains liquides arrivent à se frayer un chemin jusqu’à la surface.

L’eau enfermée dans la zone de subduction est capable de s’échapper car elle est située sur la région « forearc », terme faisant référence à une région dans une zone de subduction entre une tranchée océanique et l'arc volcanique associé. À Cascadia, la zone de fuite comprend des sédiments plus perméables que ceux du reste du plateau océanique. La forte pression améliore la porosité des roches, ce qui permet aux liquides de remonter des profondeurs vers la surface. Cependant, seules de petites quantités d’eau s’échappent chaque année. Ils ressortent froids étant donné les longues distances parcourues le long des limites de plaques. Or, « dans le cas de Cascadia, les fluides sont bien plus chauds que la température ambiante car le débit de sortie est très élevé ».

Les fluides semblent provenir de la limite entre le plateau océanique et le plateau continental et migrent verticalement, sur une assez longue distance. La découverte de cette fuite rend compte du fait que c’est « la pression de l’eau qui permet [aux deux plaques engagées dans une interaction de subduction] qui leur permet de glisser plus facilement ».