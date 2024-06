Des mines de métaux précieux au fin fond des volcans ?

Reste une interrogation, et non des moindres. Comment concrètement aller chercher ces métaux ? Les spécialistes entendent les puiser directement sous la couche terrestre, au sein des saumures volcaniques - des fluides salés, brûlants (autour de 300°C) et riches en métaux, qui s’accumulent au-dessus des réservoirs magmatiques. Ces poches de liquides se trouvent entre 2 et 4km de profondeur. Pourquoi s’évertuer à creuser si profond ? Récupérer les métaux à partir des gaz volcaniques s’avère en réalité trop complexe. Autre argument de taille en faveur des « saumures magmatiques » : elles sont bien plus concentrées en métaux précieux. Et les infrastructures pour aller les chercher existent déjà. En tout cas en partie, et dans certains endroits. Toutes les centrales géothermiques vont en effet puiser à plusieurs kilomètres de profondeur ces fluides bouillonnants pour en extraire l’énergie. Le lithium, le cobalt ou encore le nickel sont alors vus comme des nuisances, des métaux qui s’accrochent aux parois des tuyaux et qui pourraient risquer à terme de boucher les puits.