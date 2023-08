Des chercheurs sont parvenus à forer le manteau terrestre

La zone choisie pour parvenir à atteindre le manteau terrestre a une formation géologique très particulière. C’est cette singularité qui a permis aux chercheurs de voir bien plus loin que quiconque ne l’avait fait auparavant. Au niveau de cette dorsale atlantique « les plaques lithosphériques, au lieu de se repousser, font remonter les roches en provenance du manteau » vers la croûte océanique, explique Andy Parsons.

« Dans le Pacifique, les matériaux qui remontent [vers la surface du plancher océanique] sont principalement volcaniques », poursuit-il. Il s’agit d’un contexte de propagation rapide. Dans l’Atlantique, on retrouve une « extension tectonique. Et à cet endroit de l’Atlantique », précise Parsons, « il s’agit plus d’un étirement des roches du manteau vers la surface ». Les roches du manteau terrestre remontent donc de manière verticale dans un premier temps, puis à l’horizontale lorsqu’elles s’approchent de la croûte.

« La formation de la croûte océanique dépend de la remontée de matériaux chauds issus des parties supérieures du manteau, au niveau de l’asthénosphère [zone située entre le manteau supérieur et la lithosphère, entre 100 et 200 kilomètres sous la croûte terrestre, ndlr] par le biais des dorsales médio-océaniques », explique McCaig. « Tandis que l’Amérique du Sud et l’Afrique s’éloignent, cela crée l’espace nécessaire pour que le manteau puisse remonter ». Il s’agit du processus de fusion par décompression.

Cette particularité expose les roches du manteau à des profondeurs moins importantes et donc... à la portée des appareils de forage des scientifiques. De plus, creuser au niveau des dorsales océaniques est plus intéressant pour les chercheurs, car la croûte océanique de ces zones est bien plus fine qu’en domaine continental. On passe ainsi d’une distance de 33 kilomètres de profondeur avant d’atteindre le manteau supérieur en domaine continental, contre 7 kilomètres dans certains domaines océaniques. Le forage réalisé à des fins exclusivement scientifiques a fait l’objet de planifications géologiques et biologiques, pour appréhender toute problématique d’ordre environnemental ou sismique.

Les dorsales médio-océaniques sont des endroits clefs pour comprendre les mécanismes profonds de la Terre. Dans ces zones, la chaleur et des composants chimiques peuvent être « transférés du manteau vers la lithosphère, puis vers la croûte océanique, et peuvent également impacter la biologie des grands fonds. Ces échanges sont d’une importance planétaire », ajoute Andy Parsons.

UNE PORTE VERS LES SECRETS DE LA VIE SUR TERRE

Les échantillons cylindriques prélevés à des températures d’environ 200° C se présentent sous forme de carottes rocheuses de 1 kilomètre de long. Ils ont été assez difficiles à obtenir en raison de l’agencement géologique particulier de cette région de l’Atlantique. « L’exposition est assez courbée. Ce que nous voyons verticalement était horizontal à l’origine », explique Andrew McCaig. Les tout premiers résultats suite à l’étude des roches prélevées dans le manteau ont révélé en profondeur une présence de péridotites caractéristiques des couches supérieures du manteau, et plus en surface des roches magmatiques, notamment du gabbro au niveau de la croûte océanique.