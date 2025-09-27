Et si l’Everest n’était pas le plus haut sommet du monde ?

Le 29 mai 1953, à 11 h 30, Edmund Hillary et le sherpa Tenzing Norgay foulaient le sommet de l’Everest. Le Népalais avait attaché à son piolet quatre drapeaux – ceux de son pays, des Nations unies, de la Grande-Bretagne et de l’Inde –, qui claquèrent au vent quand il les brandit vers le ciel. Les trente années précédentes, au moins soixante-quinze alpinistes avaient tenté d’atteindre ce sommet. Aujourd’hui encore, l’ascension d’Hillary et de Norgay est considérée comme l’une des plus grandes prouesses de l’histoire. Et pour cause : en 1856, l’arpenteur général des Indes britanniques avait déclaré que l’Everest était le plus haut sommet sur Terre.

Mais… s’il n’en était rien ? Si notre définition de la taille d’une montagne – ce que sa hauteur signifie réellement et l’importance qu’on lui accorde – n’était pas aussi objective qu’on pourrait le penser ? La mesure des montagnes est sujette à débat depuis aussi longtemps que nous nous employons à les gravir – ou presque. Et la dernière méthode de calcul en date, mise au point par un jeune mathématicien, pourrait bien modifier notre regard sur le « toit » du monde.

Cette méthode s’appelle le « jut ». Son concepteur, Kai Xu, était en voyage dans la Sierra Nevada, en Californie, quand il a réalisé que calculer la hauteur d’un relief à partir du niveau de la mer n’était peut-être pas l’approche la plus intéressante. L’étudiant de Yale, alors âgé de 19 ans, trouvait assez impressionnant la façon dont la Sierra semblait s’élever abruptement du fond de la vallée. Et il se dit qu’il devait y avoir un moyen de quantifier une telle grandeur. Son périple lui inspira deux choses. D’abord, il élabora une équation qui, grosso modo, mesurait la hauteur d’un sommet depuis des points de vue en contrebas et corrigeait celle-ci selon les angles d’observation. Puis, à l’aide de Google Earth, il détermina le point où cette valeur corrigée était la plus élevée pour chaque relief. Et il la nomma le jut (« saillie », en anglais) d’une montagne ; en moins d’une semaine, il obtint le jut d’environ 200 000 d’entre elles.