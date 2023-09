La dépression post-partum, un mal connu depuis l'Antiquité

Hystérie. Folie. Baby blues. On estime qu’une femme sur sept présente des symptômes de troubles dépressifs après avoir donné naissance. Et avec la pandémie, la prévalence de la complication la plus courante liée à l’accouchement a augmenté de manière spectaculaire.

Ce trouble, qui est bien plus ancien que vous ne le pensez, est de plus en plus connu et soigné. Cet été, la Food and Drug Administration (FDA), l'administration américaine chargée du contrôle des denrées alimentaires et des médicaments, a autorisé le premier médicament oral spécialement développé pour soigner la dépression post-partum chez les adultes.

Pourquoi aura-t-il fallu attendre si longtemps pour que la dépression post-partum soit reconnue et soignée par traitement médicamenteux ? Découvrez l’histoire de ce trouble et les raisons pour lesquelles il est en partie causé par les rôles sociétaux et non la biologie.

LA DÉPRESSION POST-PARTUM À L’ANTIQUITÉ

La dépression post-partum est aujourd’hui considérée comme une maladie mentale grave, qui affecte la capacité d’un parent à tisser un lien ou à s’occuper de son enfant, pour une durée allant jusqu’à un an. Mais par le passé, les mères souffrant de ce trouble étaient souvent perçues comme folles, anormales ou perturbées.

Soranos d'Éphèse, médecin de la Grèce antique qui a rédigé un traité sur la gynécologie au 1er siècle av. J.-C., raconte ainsi que les femmes pouvaient devenir irritables, tristes et même faire du mal à leurs enfants après l’accouchement. « Les femmes en colère sont comme folles. Il leur arrive de ne pouvoir s’empêcher, lorsque le nouveau-né pleure, de le faire tomber ou de le retourner dangereusement », a-t-il écrit.

Hippocrate, une autre grande figure de la médecine à l’Antiquité, a indiqué que les femmes « bilieuses » souffraient d’hallucinations et d’insomnie après leur accouchement, des symptômes qui correspondent au diagnostic moderne de la psychose post-partum.

L’idée selon laquelle un excès de bile pouvait avoir une incidence sur la santé mentale post-partum des femmes a longtemps perduré. La médecine humorale (théorie selon laquelle un déséquilibre au niveau des quatre humeurs, à savoir le sang, la glaire, la bile jaune et la bile noire, était responsable de tous les maux physiques et mentaux) a persisté pendant 2 000 ans, jusqu’à la Révolution industrielle. Elle a aussi donné le mot « mélancolie », dérivé du terme grec signifiant « bile noire » et l’idée selon laquelle la bile noire était responsable de la dépression a elle aussi perduré pendant 2 000 ans.

UNE DÉPRESSION DIABOLIQUE

Avant leur professionnalisation, la médecine obstétrique et les soins de santé destinés aux femmes étaient souvent dispensés par la gent féminine. Les accouchements ont longtemps été considérés comme une tâche réservée aux femmes et étaient donc réalisés par des sages-femmes et des membres de la famille. En dépit du soutien apporté par ces premières et les femmes de la communauté en cas de dépression post-partum (sous la forme de la médecine populaire, de la garde d’enfants et de l’écoute), rares étaient les mères qui écrivaient à ce sujet.

Parmi celles qui l’ont fait figure Margery Kempe, mystique britannique et autrice de la première autobiographique anglaise. Dicté au début du 15e siècle, le texte raconte comment Margery a souffert d’hallucinations visuelles et auditives après avoir accouché, qui ont poussé cette dernière à se mutiler et à envisager de se suicider. Pour la Britannique, son expérience était le résultat de l’influence du Diable.

« Elle disait et faisait ce que les esprits lui disaient de dire et de faire », a ainsi raconté Margery Kempe. Ce n’est qu’après avoir négocié avec son mari de ne plus avoir de relations sexuelles avec lui que sa souffrance fut apaisée. Offrant sa chasteté à Dieu, elle évita d’autres problèmes mentaux, comme l'écrivent les médiévistes Diana Jeffries et Debbie Horsfall.

CURES DE REPOS