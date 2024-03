Hypermnésie : quand la mémoire devient éternelle

Une grande partie de notre identité s’inscrit dans nos souvenirs. Mais que se passe-t-il lorsque la mémoire fonctionne trop bien, et qu’il est impossible d’oublier ? « J’ai plus de souvenir que si j’avais mille ans » écrivait Baudelaire dans Les Fleurs du Mal. Si ce thème fascine de nombreux artistes, les médecins se sont aussi intéressés à cette faculté réelle et très rare qu’est l’hypermnésie.

« Généralement, quand on parle d’hypermnésie, on fait référence à l’hypermnésie autobiographique, aussi appelée hyperthymésie. Cela renvoie à des personnes qui vont avoir tendance à se rappeler beaucoup de souvenirs dans diverses conditions, plus que la moyenne des gens », explique Francis Eustache, neuropsychologue et directeur du laboratoire Neuropsychologie et imagerie de la mémoire humaine à l’Inserm (Institut national de la santé et de la recherche médicale). Selon lui, ce terme est « un peu médiatique », et « correspond à des situations différentes » propres à chaque sujet. Cela explique qu’à ce jour, il n’y a pas une définition médicale unique de l’hypermnésie.

Si les troubles mnésiques liés à une perte de mémoire, tels que l’amnésie, sont fréquents, l’hypermnésie autobiographique est un symptôme très rare. « Quand on regarde la littérature scientifique, il y a quelques articles qui sont consacrés à cette forme d’hypermnésie, mais on les compte sur les doigts d'une main », relate le spécialiste. De plus, « la plupart des hypermnésiques ne sont pas malades, donc ils ne vont pas consulter, et donc ils ne sont pas connus ».

L’une des premières mentions d’un patient hypermnésique remonte aux années 1920, dans les travaux du neuropsychologue soviétique Alexandre Luria. Il a étudié la mémoire de Solomon Cherechevski, un jeune journaliste russe. Son rédacteur en chef avait remarqué qu’il ne prenait jamais de notes, mais n’oubliait jamais rien. L’homme était capable de mémoriser des listes de soixante-dix mots, et de la restituer sans faute, quelques heures ou quelques années plus tard. Toutefois, l’ancienneté des travaux rend difficile l’étude de ce cas d’hypermnésie.

LE CAS JILL PRICE