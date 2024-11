IA : comment elle accélère la quête d'une autre planète habitable

Si d’étranges formes de vie pourraient exister sur des planètes différentes de la nôtre, les chercheurs ont l’espoir d’en trouver qui nous soient familières : dans un monde rocheux avec une atmosphère stable et de l’eau liquide, en orbite autour d’une étoile. Or le nombre de planètes dans la Voie lactée s’élèverait à des centaines de milliards, dont seulement une fraction, faible mais inconnue, serait semblable à la Terre.

Dans cette quête, l’humanité prend un départ relativement lent. La première planète autre que la nôtre orbitant autour d’une étoile (une exoplanète) a été découverte en 1995. Le télescope spatial Kepler a permis un coup d’accélérateur dans les années 2010 : il a été braqué sur 150 000 étoiles pendant neuf ans, en faisant une rotation de temps à autre pour observer un autre pan de l’espace. Son successeur, TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite), a été lancé en 2018 pour scruter une plus grande partie du ciel et se concentrer sur environ 200 000 étoiles plus proches de la Terre. Mais, même grâce à ces observatoires spatiaux, vérifier qu’une planète tourne autour d’une autre étoile est chronophage et complexe. Ces instruments ne peuvent pas visualiser la planète elle-même, ils confirment son existence de manière indirecte : en mesurant la baisse de luminosité de l’étoile due au transit de la planète. Les astronomes mesurent ces variations de luminosité – les « courbes d’intensité lumineuse » – pour identifier de potentielles planètes. Ensuite, pour démontrer l’existence de l’une d’elles, des télescopes terrestres mesurent l’oscillation de l’étoile due à son attraction gravitationnelle. Une fois la planète identifiée, déterminer à quoi elle ressemble se révèle encore plus épineux. Mais les astronomes peuvent émettre des hypothèses d’après sa taille et sa distance par rapport à l’étoile.