Ce qu'il faut savoir sur Telepathy, la puce cérébrale de Neuralink qui inquiète les spécialistes

« Il faudrait que les essais d’Interface Cerveau-Machine, partout dans le monde, soient monitorés par des instances internationales. » De plus en plus d’entrepreneurs dans les neurotechnologies, comme Elon Musk ou Ray Kurzweil, directeur de l’ingénierie chez Google, revendiquent le droit de disposer de leur cerveau librement. Cela peut poser plusieurs problématiques éthiques, notamment sur l’autonomie ou non du patient, et sur la notion de responsabilité. Selon François Berger, « il faut qu’il y ait des gens des sciences humaines et sociales, notamment philosophes et sociologues, qui puissent donner leur avis. Ce ne sont pas les scientifiques qui peuvent voir le problème éthique […] car on se rend compte qu’actuellement, il y a des changements politiques qui font qu’on pourrait tout à fait changer les règles de développement des dispositifs médicaux. »