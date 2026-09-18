Vingt ans après le Concorde, le vol supersonique revient sans bruit

Le seul avion de ligne qui franchissait la vitesse du son, le Concorde, a effectué son dernier vol en 2003. Bob van der Linden, conservateur du Musée américain de l’air et de l’espace, était l’un des passagers de ce dernier vol. Au bout de trente minutes environ, l’appareil a atteint Mach 2, soit deux fois la vitesse du son (2 170 km/h), et ce sans la moindre secousse, comme il l’écrivait un an plus tard dans un article pour la revue Air & Space. Il y fait observer que les hublots semblaient chauds (phénomène dû à la chaleur générée par leur passage), tandis que le ciel rendait « un magnifique pourpre sombre ».

Le Concorde entra en service commercial en 1976 et divisa de moitié le temps de vol entre New York et Londres. Mais le bruit qu’il faisait, notamment son bang supersonique particulièrement sonore, était si assourdissant que les autorités aériennes le contraignirent à ne dépasser la vitesse du son qu’au-dessus de l’océan. La consommation colossale de carburant de ces appareils était en partie responsable du prix élevé des billets (plusieurs fois celui d’un siège en première classe). Mais les clients ne souhaitaient pas payer autant, et la plupart des vols à bord du Concorde étaient à moitié vides. Les exploitants mirent finalement un terme au programme après le crash catastrophique du vol 4590 d’Air France en 2000 et après la forte baisse du trafic aérien ayant suivi les attentats du 11-Septembre. De nombreux analystes estimaient que la fin du Concorde signifiait également la fin du transport supersonique de passagers.

Mais plus de vingt ans plus tard, deux projets concurrents de la NASA et de Boom Supersonic, start-up du secteur aérospatial, entretiennent encore ce rêve. Plus tôt dans l’année, l’avion expérimental de l’agence spatiale américaine, le X-59, a franchi le mur du son pour la première fois. Boom Supersonic a quant à elle déjà effectué plusieurs vols supersoniques fructueux avec un avion d’essai baptisé XB-1 ou « Baby Boom ». Les deux projets ont pour objectif de surmonter les mêmes problèmes liés au bruit et à la consommation de carburant que rencontrait le Concorde. S’ils aboutissent, ils pourraient transformer le transport aérien en réduisant drastiquement la durée des vols.

« Je veux que nos enfants apprennent un jour que l'on ne voyageait pas toujours à bord d'avions supersoniques », déclare Blake Scholl, P-DG de Boom Supersonic. Son entreprise vise un premier vol commercial pour son appareil Overture en 2030. L’avion fera peu ou prou trois fois la taille du XB-1 et la start-up doit commencer à tester ses réacteurs principaux dans les prochaines semaines.

L’ouverture de lignes supersoniques au-dessus des terres nécessitera l’élimination du bang supersonique. Les moteurs du Concorde faisaient vibrer les fenêtres en Angleterre et les habitants de la côte est des États-Unis entendaient le « double coup de tonnerre » de son passage même à l’intérieur.

L’emprise des lois de la physique semble inévitable : le bang supersonique est l’onde de choc produite lorsqu’un objet dépasse la vitesse du son dans l’air. Mais Boom Supersonic a mis au point une parade, le « Boomless Cruise » : au-dessus des terres et à haute altitude, leur appareil décélèrerait de Mach 1,7, sa vitesse normale, à une vitesse comprise entre Mach 1,1 et Mach 1,3. Quand la température de l’air est suffisamment basse (une donnée qui sera surveillée depuis le cockpit de l’Overture), certaines couches de l’atmosphère modifient la direction des ondes sonores d’un réacteur, qui deviennent inaudibles depuis le sol. Cette technologie a été testée avec succès sur le XB-1 de Boom Supersonic qui a désormais franchi le mur du son six fois sans avoir produit de bang supersonique audible.