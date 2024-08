L'inflammation n'est pas toujours une mauvaise chose : elle peut aussi nous guérir

Lorsque le gériatre et épidémiologiste Luigi Ferrucci a commencé à étudier les liens entre inflammation et vieillissement en 1999, on connaissait cinq ou six molécules, nommées « marqueurs » ou « médiateurs », servant à la mesurer dans l’organisme. Aujourd’hui, on en compte des milliers.

Plus ils connaissent le processus inflammatoire, mieux les chercheurs parviennent à le maîtriser et à en exploiter les effets bénéfiques. De nouveaux médicaments et des recommandations plus précises en matière d’alimentation et de mode de vie se profilent pour traiter les diverses formes d’inflammation et contribuer à la prévention et au traitement d’un plus grand nombre de maladies. Trouver le moyen de rendre ces innovations accessibles et abordables pour tout un chacun représente une tâche urgente.