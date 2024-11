L’intelligence émotionnelle à l'heure de l'intelligence artificielle

Le quotient intellectuel a pendant longtemps été considéré comme le seul signe d’intelligence humaine. Jusqu’à ce qu'Howard Earl Gardner, professeur en neurosciences à l’université de Boston, publie ses travaux sur la théorie des intelligences multiples en 1983. Selon lui, il existerait huit types d’intelligence dont l’intelligence intrapersonnelle et l’intelligence interpersonnelle. Son contemporain, le psychologue Reuven Bar-On a soulevé, la même année, des questions pour tenter de comprendre pourquoi certaines personnes jouissent d’un bien-être psychologique supérieur à d’autres. Il est aussi à l'origine de la théorie du quotient émotionnel.

En 1990, la notion d’intelligence émotionnelle ou quotient émotionnel a finalement émergé. Les psychologues Salovey et Mayer l'ont définie comme « une forme d’intelligence qui suppose la capacité à contrôler ses sentiments et émotions, à faire la distinction avec les émotions des autres et à utiliser cette information pour orienter ses pensées et ses gestes ». Depuis, de nombreuses études ont été menées sur le sujet.

« Tout le monde est doté d’une intelligence émotionnelle, il suffit de la cultiver », affirme Alexandra Larouche, psychologue organisationnelle, enseignante à l’université Laval au Québec et conférencière sur l’intelligence émotionnelle. Pour savoir si quelqu’un est intelligent émotionnellement, il suffit d’observer cinq caractéristiques intrapersonnelles et extra personnelles.

« La conscience de soi, c’est-à-dire la capacité à lire son environnement interne et externe, la gestion de ses émotions et la gestion de la motivation sont les trois leviers intrapersonnels qui démontrent si une personne possède un quotient émotionnel développé. [...] La compassion et la capacité d’écoute empathique sont les deux derniers signes d’intelligence émotionnelle, mais qui sont eux visibles dans le comportement avec autrui ».

« Il existe des méthodes neuroscientifiques qui nous permet de combattre l’émotion négative par l’émotion positive », poursuit-elle. Il est possible d’avoir un effet conscient sur nos neurotransmetteurs à l’aide de ce que l’on appelle les hormones du bonheur telles que l’endorphine, la sérotonine, la mélatonine, la dopamine, la cytosine, l’ocytocine, entre autres. Selon elle, ces méthodes « devraient faire partie des programmes d’éducation des écoles ». Elle ajoute : « des films comme Vice-Versa et Vice-Versa 2 sont des bons outils pour aborder l'intelligence émotionnelle avec les enfants ». À ce jour, seul le Danemark enseigne l’intelligence émotionnelle et notamment l’empathie, dès la maternelle.

Depuis sa conceptualisation en 1990, l’intelligence émotionnelle a fait l’objet de nombreuses études. En neurosciences, une étude des années 2000 a cherché à comprendre comment les moines bouddhistes, pratiquant la méditation depuis des années, contrôlaient leurs émotions négatives, notamment la colère. L’étude a démontré les effets bénéfiques de la méditation sur le cerveau humain. Elle serait « un vrai entrainement mental, capable de déprogrammer des réflexes innés ».

NOUVEAUX CHAMPS D'APPLICATION