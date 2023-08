Comment vivre heureux grâce à nos hormones ?

Le cerveau répond à divers stimuli en produisant des messagers chimiques, les fameuses hormones, qui circulent dans le système sanguin vers différentes régions de l’organisme pour déclencher des fonctions ou des émotions spécifiques. La dopamine, la sérotonine, les endorphines et l’ocytocine constituent un groupe à part surnommé les « hormones du bien-être. » La libération de chacune de ces substances est associée à des choix particuliers de mode de vie, d’exercice et d’alimentation.

La quantité d’hormones libérées et le moment de la libération dépendent, en partie, de la façon dont une personne perçoit un aliment ou une activité donnés. Par exemple, Anna Lembke nous confie être une inconditionnelle du chocolat, c’est pourquoi lorsqu’elle s’imagine en train de déguster un carré, son cerveau libère une dose de dopamine qui lui procure une sensation de plaisir. Cela « crée naturellement la motivation ou l’envie de faire le nécessaire pour en obtenir, » nous explique la psychiatre et professeure à l’École de médecine de l’université de Stanford. Ainsi, en raison de sa perception de la friandise, l’hormone lui délivre non seulement une récompense lorsqu’elle mange du chocolat, mais elle la pousse également à en trouver plus lorsqu’elle y pense.

Cependant, les substances chimiques comme la dopamine ne sont pas censées être en permanence présentes et doivent être « désactivées » pour mener à bien leur mission à la prochaine occasion. « Si la dopamine d’un lion était tout le temps active, il courrait après tout, tout le temps, et n’aurait pas l’énergie nécessaire pour l’emporter face à une cible de choix, » explique Loretta Graziano Breuning, professeure émérite au sein de l’université d’État de Californie à East Bay et coauteure du livre Habits of a Happy Brain.

DOPAMINE, LA RÉCOMPENSE ULTIME

Alors que le corpus d’études scientifiques témoigne d’une controverse quant à la façon dont les neurones producteurs de dopamine renforcent les comportements acquis au lieu d’en inciter de nouveaux, il a été établi que ce neurotransmetteur de la bonne humeur reconnaît et récompense certaines activités plus que d’autres.

La dopamine est produite dans deux sites adjacents du cerveau moyen, l’aire tegmentale ventrale (ATV) et la substance noire. Les études montrent que la fonction primaire de la dopamine est d’assurer le système de récompense du cerveau.

Les envies satisfaisantes de nourriture comme le chocolat, la réalisation d’un objectif et les activités liées au bien-être comme la course à pied ou le simple fait de prendre une douche chaude peuvent toutes déclencher une libération de dopamine qui induit un sentiment de bonheur et le désir de retourner à cet aliment ou à cette activité.