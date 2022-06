La science du toucher : pourquoi ce sens est essentiel

Amy Prestwood n’avait jamais pu être présente auprès de son mari lors de ces séances. Ce n’est que cet après-midi-là de septembre qu’ils ont pu être ensemble quand il a utilisé la prothèse expérimentale branchée à son épaule.

Brandon conserve sur son téléphone l’enregistrement vidéo de ce qui s’est passé. On voit deux personnes qui se font face dans une grande pièce, hésitantes et maladroites. Brandon

regarde ses pieds, puis ses doigts artificiels et sourit. Avec son bras droit intact, il désigne Amy sur sa gauche, comme pour dire : Viens par ici.

Les publications sur le sens du toucher sont riches en nouvelles données scientifiques, en conjectures et en propositions fantastiques pour l’avenir. Mais il y a quatre secondes, dans cette vidéo, que je veux décrire. Au moment où Amy enroule ses doigts autour de la prothèse de Brandon, celui-ci lève brusquement la tête, écarquille les yeux, bouche bée. Amy le regarde, mais Brandon regarde droit devant lui, sans rien voir. « Je pouvais sentir, m’a-t-il confié. Je sentais quelque chose. Je la touchais, elle. Je pleurais. Je pense qu’elle pleurait aussi. »

En effet, elle pleurait. Le jour où il m’a montré la vidéo, nous étions en pleine pandémie de Covid-19. Tout le monde semblait chercher à savoir comment s’approcher d’autrui, comment se toucher, tout en réduisant la distance.

Peut-être vous souvenez-vous des photos de personnes s’embrassant « en mode pandémie » – à travers des rideaux de douche, ou bien des bâches en plastique suspendues. National Geographic en a publié une particulièrement touchante. Séparées par un film transparent accroché à une corde à linge, une femme et sa fille s’enlacent pour la première fois depuis des mois. Je connais cette sensation : ma propre fille a improvisé quelque chose de similaire, après une saison de rencontres dans l’arrière-cour de la maison, et je me rappelle encore la douceur de cette étreinte. Comme à travers une barrière, oui. Froissée, glissante, plastifiée. Une étreinte au rabais. Mais mon « état de besoin », comme m’a dit Francis McGlone, neuroscientifique à l’université John Moores, à Liverpool (Royaume-Uni), était trop fort pour que je le remarque. « C’est comme un manque de vitamines, a-t-il ajouté. Vous aviez besoin de vous recharger. »

Les neurologues et les psychologues ont maintenant des marqueurs biologiques pour expliquer ce qui semble intuitivement évident pour nombre d’entre nous – à savoir que la plupart des êtres humains ont besoin de la présence physique, du toucher des autres, pour rester en bonne santé. À ce sujet, lisez ceci :

« Le toucher est un aspect fondamental de l’interaction sociale, qui est un besoin humain fondamental. [...] Le toucher social calme la personne qui le reçoit pendant des moments stressants [...], en réduisant les niveaux des hormones du stress, [...] stimule la libération d’ocytocine, un neuropeptide synthétisé dans l’hypothalamus. [...] Des niveaux élevés d’ocytocine sont associés à une confiance accrue, à un comportement coopératif, au partage avec des inconnus, à une lecture plus efficace des émotions des autres et à une résolution plus constructive des conflits. »

Ces quelques lignes sont extraites d’une action intentée au niveau fédéral contre l’isolement carcéral. Les avocats qui ont agi en justice, il y a dix ans, au nom de détenus d’une prison de haute sécurité de Californie ont fait valoir que la pratique de l’isolement menée pendant des années constituait une peine inconstitutionnelle, car cruelle, inhumaine ou dégradante. Le rapport d’expert établi par Dacher Keltner, professeur de psychologie à l’université de Californie, à Berkeley, où il enseigne et supervise des recherches sur la science du toucher, fait désormais partie intégrante du dossier. « C’est notre langage le plus ancien et, pourrait-on dire, le langage fondamental qui régit nos rapports sociaux », m’a-t-il expliqué.

Il voulait parler ici du premier langage apparu au cours de l’évolution. Nous, les humains, avons probablement utilisé la « communication tactile » avant de commencer à comprendre le langage. Et de façon individuelle, pour commencer : on sait aujourd’hui que le toucher est la première sensation perçue par un fœtus. À la naissance et au cours des premiers mois de la vie, c’est le sens le plus important et le plus développé du nourrisson.

L’une des études les plus marquantes et les plus troublantes de la psychologie sur le toucher mettait en scène des bébés, bien que, dans ce cas, il s’agît de singes de laboratoire. À la fin des années 1950, une équipe de l’université du Wisconsin, dirigée par le psychologue Harry Harlow, a retiré des macaques rhésus nouveau-nés à leur mère et les a isolés dans des cages avec deux substituts ayant vaguement la forme d’un singe. L’un était fait de fil de fer nu, l’autre recouvert de tissu éponge. Dans l’une des expériences, seul le substitut en fil de fer distribuait du lait. Les bébés ont appris à se nourrir, mais, dès qu’ils avaient fini de boire – et chaque fois que les scientifiques leur présentaient un horrible monstre mécanique qui remuait la tête –, ils se précipitaient vers leur fausse mère en tissu, agrippant désespérément les morceaux d’étoffe.