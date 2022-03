La transplantation mitochondriale pourrait révolutionner la médecine

Alors qu'ils préparaient Avery pour une greffe de cœur, les médecins ont remarqué que pendant les brefs moments où ils la déconnectaient de l'assistance respiratoire extra-corporelle pour nettoyer les tuyaux, son cœur fonctionnait légèrement mieux que dans leurs prévisions, laissant entendre que l'organe pouvait être sauvé. C'est à ce moment que Sitaram Emani, chirurgien cardiovasculaire et chef de service au Boston Children’s Hospital, s'est approché de Jess Blias pour lui proposer une procédure expérimentale capable de sauver la vie de sa fille : une transplantation mitochondriale.

Cette procédure nécessite de recueillir les mitochondries d'un patient, de petites structures ovales qui fournissent aux cellules leur énergie, pour ensuite les réinjecter dans ses tissus endommagés. Pour que la procédure soit un succès, les mitochondries saines doivent être absorbées par les cellules endommagées et les aider à se rétablir de l'intérieur. Sans autre option pour la jeune Avery, « c'était un peu notre dernier recours, » déclare Jess Blias. Et la procédure a porté ses fruits. Jour après jour, le cœur d'Avery a progressivement retrouvé ses capacités et la jeune fille a pu rentrer chez elle. Après six années et autant d'opérations du cœur, elle suit toujours un traitement cardiologique régulier. Mais si vous l'aviez vue aujourd'hui, vous n'auriez jamais décelé le moindre problème.

Les scientifiques estiment désormais que l'injection de mitochondries pourrait déclencher les processus cellulaires nécessaires à la réparation des lésions du cœur, du cerveau et même d'autres organes comme cela n'a jamais été possible avec les médicaments. À ce stade, les résultats des études menées sur les animaux et des premiers essais sur des sujets humains, comme Avery, sont prometteurs. Ces dernières années, de nouvelles sociétés de biotechnologies ont vu le jour avec l'objectif d'exploiter le potentiel des mitochondries dans des domaines allant de la guérison de lésions aux soins anti-âge.

Il y a encore beaucoup à apprendre et à l'heure actuelle très peu de subventions gouvernementales pour ce type de recherche. À Boston, par exemple, les chercheurs dépendent essentiellement de la générosité des dons caritatifs. Michael Levitt, maître de conférences en neurochirurgie à l'université de Washington, travaille sur la transplantation de mitochondries dans le cerveau de patients victimes d'un AVC ; et son équipe « ne bénéficie d'aucune forme de financement extérieur, indique-t-il. Il n'y a que du sang, de la sueur et des larmes. »

Néanmoins, les scientifiques engagés dans cette voie ont bon espoir de voir les transplantations mitochondriales révolutionner le traitement d'une variété de problèmes médicaux, des lésions aux AVC en passant par les crises cardiaques. « Nous sommes très optimistes quant aux potentielles applications » déclare Melanie Walker, professeure clinique de neurochirurgie à l'université de Washington et collègue de Levitt.

DÉSASTRE MITOCHONDRIAL

Les mitochondries sont souvent considérées comme les « centrales électriques des cellules », car ce sont elles qui produisent l'adénosine triphosphate, ou ATP, la molécule qui stocke l'énergie issue de votre alimentation pour la redistribuer vers les différentes activités de vos cellules.

Les mitochondries défectueuses peuvent causer un véritable chaos biologique, les scientifiques le savent depuis longtemps. « La dysfonction mitochondriale est une cause universelle de maladie » indique Keshav Singh, spécialiste des mitochondries pour l'université d'Alabama à Birmingham et fondateur de la Mitochondria Research and Medicine Society aux États-Unis et en Inde. Qu'une lésion soit causée par la maladie ou même un voyage dans l'espace, il est souvent question de mitochondries défectueuses.