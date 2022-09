Le plus ancien dinosaure d’Afrique aurait vécu il y a 230 millions d’années

Reconstituer la façon qu’avait la vie de s’adapter à ces barrières est une chose délicate étant donné le peu d’indices que nous fournissent les rares sites fossiles recensés çà et là. En s’appuyant principalement sur des spécimens argentins et brésiliens du début du Trias, les paléontologues pensent que lorsque les dinosaures sont apparus, la faune était séparée par des déserts situés de part et d’autre de l’équateur. Chris Griffin s’est alors fait une réflexion : puisque l’on trouve dans le sud de l’Afrique des sédiments rocheux aussi anciens que ceux présents en Argentine et au Brésil, serait-il possible qu’ils renferment eux aussi des restes des plus anciens dinosaures du monde ?

Chris Griffin s’est donc rendu au Zimbabwe en 2015 et y a rencontré une équipe de paléontologues et d’employés de musées originaires du pays et prêts à collaborer avec lui pour le découvrir enfin. « Nous avions déjà travaillé dans la région mais avec des ressources limitées et également moins de savoir-faire », raconte Darlington Munyikwa des Musées et monuments nationaux du Zimbabwe, coauteur de l’étude. « C’était très important pour nous d’œuvrer ensemble. »

Lors de cette visite, Chris Griffin est tombé sur un article datant de 1992 dont le coauteur n’était autre que Michael Raath et qui décrivait des sites se trouvant sur les terres communales de Dande, une étendue tribale du nord du Zimbabwe sise près des frontières zambienne et mozambicaine. À la grande joie de Chris Griffin, les sites décrits par Raath abritaient les ossements d’un reptile du Trias à tête triangulaire : un rynchosaurien. Connaisseur des fossiles sud-américains, Chris Griffin savait que des roches assez anciennes pour renfermer des rhynchosauriens pouvaient tout à fait avoir immortalisé les plus anciens dinosaures du monde.