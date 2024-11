Les femmes seraient plus facilement dégoûtées que les hommes

En République du Congo, les femelles gorilles des plaines de l’Ouest prennent des mesures plus radicales. Lorsqu’un mâle présente des taches pâles sur le visage, autre signe d’infection par un tréponème, certaines femelles abandonnent la troupe à la recherche d’une population plus saine.

En plus d’observer le comportement des animaux sauvages, les chercheurs mènent également des expériences sur le terrain en se servant d’un « éliciteur universel de dégoût », en général des excréments, afin d’étudier les limites de l’écœurement. Après tout, éviter le risque d’infection a un coût : faire la fine bouche à cause d’une contamination peut signifier manquer un repas.

Lors d’une expérience, Cécile Sarabian a proposé aux macaques de Kojima différents aliments disposés sur des tas d’excréments. Alors qu’un grain de blé placé sur une crotte ne semblait appétissant que pour près d’un macaque sur trois, une demi-cacahuète, qui contient seize fois plus de calories, a été mangée dans 100 % des essais, y compris par les femelles.

« L’évitement est donc impossible pour n’importe quel individu. La valeur [calorique] de l’aliment est trop élevée », assure Cécile Sarabian.

LA MODERNITÉ ENGENDRE LE DÉGOÛT

Étudier le dégoût chez l’être humain exige un peu plus de subtilité : il est vu d’un mauvais œil de proposer à une personne de la nourriture contenant des matières fécales, même dans un contexte expérimental.

Au lieu de cela, les chercheurs montrent à des volontaires des photos de scènes pouvant potentiellement leur paraître dégoûtantes ou leur demandent d’imaginer des scénarios, « comme marcher dans des excréments pieds nus, trouver un ver dans sa nourriture, manger du poulet cru ou voir un rat dans sa cuisine » et évaluent leur dégoût sur une échelle numérique, détaille Tara Cepon-Robins, anthropobiologiste à l’université du Colorado, sur le campus de Colorado Springs.

Dans les sociétés occidentales, à tout le moins, les femmes attribuent des notes plus élevées que les hommes sur ces mesures du dégoût. Est-il possible que ce dernier ait également un effet protecteur sur la santé humaine ?

Tara Cepon-Robins et son équipe ont constaté qu’au sein du peuple Shuar, indigène d’Équateur et du Pérou, les personnes qui jugeaient les scènes décrites par Tara Cepon-Robins moins dégoûtantes étaient plus susceptibles d’être infectées par des bactéries et des virus.

L’étude, qui a porté sur soixante-quinze personnes, n’a pas révélé de différence entre les sexes mais Tara Cepon-Robins pense que cela est dû à la grande diversité d’âge parmi les participants. Le changement de génération qui a conduit de nombreux membres du peuple Shuar à adopter un mode de vie plus « moderne », consistant par exemple à troquer les sols en terre battue contre du béton, à améliorer les conditions d’hygiène au niveau de la cuisine et à avoir accès à l’eau salubre, les a également rendus plus conscients de la présence des agents pathogènes.

« En gros, plus on peut avoir le contrôle sur son environnement, plus on [peut ressentir du dégoût] », révèle Tara Cepon-Robins.

Dans l’ensemble, la réaction de dégoût semble servir d’avant-garde au système immunitaire des primates. « C’est la raison d’être du dégoût : nous sommes programmés pour ressentir de l’écœurement devant des choses qui [se sont avérées nuisibles] par le passé », expose-t-elle.

LA PROTECTION DE LA DESCENDANCE

La prudence des individus de sexe féminin à l’égard des sources potentielles d’infection aurait « un sens du point de vue de l’évolution », soutient Cécile Sarabian, car « c’est nous qui donnons naissance [et] qui nous occupons des petits ».

Non seulement accoucher et les élever augmente le risque d’infection pour les mères, mais les enjeux sont également plus importants puisque les femelles peuvent transmettre des maladies à leur progéniture.

Certains chercheurs émettent l’hypothèse que le dégoût serait davantage éprouvé lorsque nous sommes le plus vulnérables aux infections, par exemple au début de la grossesse, quand le système immunitaire est réprimé afin d’éviter d’attaquer l’embryon en développement.

Une récente étude portant sur la sensibilité au dégoût pendant le premier trimestre de la grossesse a révélé que, plus les futures mères étaient dégoûtées par des choses telles que le lait périmé et les blattes, moins les chercheurs trouvaient de signes de réponse immunitaire dans leur sang.

Peu importe combien nous intellectualisons les phénomènes suscitant du dégoût, nous ne pouvons y échapper. Après plus d’une décennie d’exposition aux excréments, aux fluides corporels et à d’autres stimuli dégoûtants, Cécile Sarabian se dit plus horrifiée que jamais.