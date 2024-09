Les tremblements de terre seraient à l'origine de la formation des pépites d’or

Christopher Voisey avait depuis plusieurs années l'intuition que les tremblements de terre et les champs électriques pouvaient forger de l'or. Le fait de voir cette intuition confirmée empiriquement a été un moment exaltant. « Je suis devenu fou quand ça a marché », raconte-t-il. « J'en ai renversé ma chaise et je me suis mis à crier. J'ai vraiment explosé de joie. »

Comme il s'y attendait, le quartz tremblant a créé un champ électrique. Les particules d'or dissoutes dans la solution ont été entraînées hors de celle-ci et déposées sous forme de grains solides sur la surface du quartz. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire. « La grande énigme est de savoir comme fabriquer de très grosses pépites d'or », explique Christopher Voisey.

Pour résoudre cette énigme, Christopher Voisey a soumis un autre morceau de quartz à sa machine reproduisant les tremblements de terre, mais cette fois, le quartz contenait déjà une petite pépite d'or. Lorsque cette plaque étincelante a été secouée, la pépite d'or a commencé à croître.

Puisque l'or est conducteur d'électricité, si des grains d'or sont déjà présents, ils agissent comme des électrodes vers lesquelles les particules d'or migrant hors de la solution sont préférentiellement attirées. Les grains et les pépites préexistants « deviennent un paratonnerre » pour le reste de l'or, explique Christopher Voisey.

Dans la nature, les veines de quartz contenant des pépites d'or ne sont probablement pas formées par un seul tremblement de terre, mais par une abondance de tremblements de terre. Après que les premiers tremblements de terre ont fait germer des grains d'or, d'autres tremblements de terre provoquent la cristallisation de particules d'or de plus en plus nombreuses sur ces grains, qui finissent par former des pépites.

« C'est élégant et c'est aussi très novateur », estime Pitcairn.

Il y a des siècles, l'idée que l'on puisse secouer du quartz ordinaire et produire de l'or relevait de l'alchimie. Cette étude montre que, bien que la nature soit capable d'actes magiques, il suffit d'avoir la bonne équipe et la bonne expérience pour révéler les ficelles du tour de magie en question. Et parfois, le secret semble être d'une simplicité désarmante.