Terre de Wulff : reportage dans un des endroits les plus hostiles sur Terre

L'hélicoptère atterrit au sommet de l’escarpement, ses pales tranchant l’air froid. Gina Moseley embrasse du regard le panorama désolé du Groenland. Au sud, un lac gelé laisse place à des plateaux brun-gris, interrompus seulement par la blancheur éclatante des glaciers dans le lointain. Dans l’autre direction, au-delà de l’horizon, à quelque 900 km, se trouve le pôle Nord. La seule autre présence humaine est celle du pilote, du photographe et conjoint de Gina Moseley, Robbie Shone, et du spécialiste de l’escalade Chris Blakeley. Le temps est doux, juste au-dessus du point de congélation, mais Gina Moseley sait que des tempêtes peuvent éclater à tout moment, et apporter des vents dangereux et des brouillards épais. Si tel est le cas, ils devront immédiatement quitter les lieux, faute de quoi ils risqueraient de se retrouver bloqués dans l’un des endroits les plus reculés et les plus inhospitaliers de la planète. Ils sont sur le fil, entre une catastrophe potentielle et une sublime découverte.