Parents sur le tard : comment la science a retardé nos horloges biologiques

Eboni Camille Chillis a toujours voulu être mère. Jusqu’à la trentaine, elle imaginait un scénario du type « Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d’enfants ». « Je pensais tomber amoureuse, me marier et avoir un bébé, résume cette éduca- trice et entrepreneuse, installée à Atlanta. Mais ça ne s’est pas passé comme ça. » Lorsque la pandémie l’a contrainte à ralentir et à faire le point, elle a pris la décision d’avoir un enfant toute seule. Elle était au milieu de la quarantaine. Compte tenu de son âge et des résultats de ses examens, on l’a informée que la probabilité de concevoir avec ses ovules était inférieure à 1 %, ce qui l’a poussée à rechercher une donneuse.