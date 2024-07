Parents sur le tard : comment la science a retardé nos horloges biologiques

Deux semaines avant ses 48 ans, Eboni Camille Chillis était allongée sur un lit d’hôpital, prête à donner le jour à son premier enfant.

Dans l’attente fébrile de sa césarienne, elle a lancé une playlist créée pour l’occasion. Téléphone collé à l’oreille, elle a fredonné ces chansons, accompagnée de quelques infirmières, qui ont entonné les paroles avec elle.

Eboni Camille Chillis a toujours voulu être mère. Jusqu’à la trentaine, elle imaginait un scénario du type « Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d’enfants ». « Je pensais tomber amoureuse, me marier et avoir un bébé, résume cette éduca- trice et entrepreneuse, installée à Atlanta. Mais ça ne s’est pas passé comme ça. » Lorsque la pandémie l’a contrainte à ralentir et à faire le point, elle a pris la décision d’avoir un enfant toute seule. Elle était au milieu de la quarantaine. Compte tenu de son âge et des résultats de ses examens, on l’a informée que la probabilité de concevoir avec ses ovules était inférieure à 1 %, ce qui l’a poussée à rechercher une donneuse.

Pendant un an, elle a parcouru les profils de donneurs d’ovocytes et de sperme, et examiné à la loupe leurs photos d’enfance, leurs antécédents médicaux, leurs films préférés. Après les avoir trouvés, elle a dû préparer son utérus à l’implantation d’un embryon. Elle s’est fait des injections quotidiennes de progestérone deux semaines avant l’opération et durant le premier trimestre de sa grossesse.

En janvier 2023, Eboni Camille Chillis a accouché d’une fille, née au son de « Isn’t She Lovely? » (« N’est-elle pas adorable ? »), une chanson de Stevie Wonder. Une infirmière a placé le nourrisson sur sa poitrine et la petite bouche a aussitôt cherché le sein. Une fois ce lien établi, l’incertitude des années précédentes s’est envolée et la nouvelle mère a su que tout irait bien.