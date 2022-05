Médecine : des ondes sonores pour administrer des médicaments directement dans le cerveau

L’attendent Nir Lipsman, son neurochirurgien et scientifique du programme de recherche Hurvitz Brain Sciences, ainsi qu’un technicien IRM, un physicien médical et un anesthésiste. M. Butler reçoit un sédatif léger et son crâne est fixé à l’aide de quatre broches dans un cadre léger afin d’empêcher tout mouvement. Une fois allongé sur le lit de la machine IRM, sa tête est fixée à un transducteur en forme de casque capable de transmettre plus de mille faisceaux croisés d’énergie ultrasonore au plus profond de son cerveau, et ce avec une précision extraordinaire.

Les ultrasons focalisés sont une « médecine de science-fiction qui devient rapidement une réalité », déclare Brad Wood, directeur du centre d’oncologie interventionnelle des National Institutes of Health aux États-Unis.

Cette nouvelle procédure permet de faire pénétrer des médicaments dans le cerveau en surmontant un obstacle majeur : la barrière hémato-encéphalique, une fine couche protectrice de cellules spécialisées qui tapissent les minuscules vaisseaux sanguins protégeant l’organe le plus privilégié du corps humain. Elle empêche toute mauvaise chose d’entrer, telle que les agents pathogènes, mais empêche aussi l’administration d’éléments potentiellement utiles. Par conséquent, la quasi-totalité des médicaments destinés à traiter des affections telles que le cancer du cerveau et les maladies neurodégénératives sont incapables d’atteindre l’endroit où ils sont le plus nécessaires.

Le problème est que le cerveau est extraordinairement fragile et que les dégâts sont irréversibles. C’est pourquoi les chirurgiens recherchent de nouvelles stratégies pour contourner la barrière hémato-encéphalique. Des méthodes telles que l’injection chirurgicale ont été essayées par le passé, mais elles impliquent des incisions cutanées, des trous dans le crâne et le passage d’instruments à travers le cerveau, qui présentent tous des risques d’infection, de saignement et d’enflure et pourraient ainsi causer des dégâts cérébraux permanents. « Lorsque nous traitons le cerveau, nous devons aussi nous souvenir de la personne », explique Lipsman, qui est également directeur du Harquail Center for Neuromodulation de Sunnybrook. « Traiter le cœur, les membres ou les poumons ne changera pas la personnalité, la mémoire ou l’affect d’une personne. Par contre, endommager le cerveau le fera. »

C’est pourquoi les ultrasons focalisés, qui sont non invasifs, sont une solution si attrayante. De nombreuses équipes dans le monde ont maintenant démontré que l’ouverture de la barrière hémato-encéphalique par les ultrasons est sûre et faisable : le prochain obstacle est donc de prouver ses bienfaits médicaux.

« Il y a des lueurs d’espoir », déclare Lipsman, en évoquant les multiples essais cliniques qu’il supervise et qui portent sur des sujets divers tels que les tumeurs ou la neurodégénérescence. Le domaine progresse également pour améliorer l’administration des médicaments, le confort des patients et pour rendre la technologie plus accessible.

FRANCHIR LA BARRIÈRE

L’idée des ultrasons focalisés n’est pas nouvelle ; ils sont utilisés comme traitement médical depuis les années 1950. Il y a quinze ans, les médecins l’utilisaient pour détruire les fibromes utérins et le cancer de la prostate, et traiter l’hypertrophie de la prostate. Aujourd’hui, la procédure est appliquée pour plus de 160 maladies et affections, et est à différents stades de recherche et de commercialisation. Certaines des techniques approuvées par l’administration américaine sont utilisées pour traiter les tremblements et certains symptômes moteurs de la maladie de Parkinson, mais ces efforts ne sont pas liés avec l’ouverture de la barrière hémato-encéphalique.