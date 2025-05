Un cœur de porc pour un humain ? Ce médecin a rendu cette hypothèse possible

Ce patient-là, Lawrence Faucette, est également décédé, cette fois quarante jours après l’opération, lorsque son système immunitaire a rejeté la greffe. Mais chaque transplantation, chaque échec, rapproche un peu plus Mohiuddin de son rêve : réussir une xénogreffe et faire en sorte qu’un jour, toute personne ayant besoin d’une greffe de cœur puisse en recevoir une.

Au départ, les expériences de Mohiuddin consistaient à transplanter des cœurs de hamster à des rats. Ensuite, ce furent des cœurs de rat chez des souris, puis des cœurs de porc chez des babouins et des chimpanzés - des primates génétiquement proches des humains. Alors pourquoi ne pas utiliser les singes pour les transplantations humaines ? « Ce que nous avons découvert, c’est que, bien que les chimpanzés et les autres primates non humains soient plus proches de l’homme, le VIH a été transmis », explique Mohiuddin. De plus, il faut vingt ans à un singe pour atteindre sa maturité et que son cœur atteigne une taille suffisante pour fonctionner dans un corps humain adulte.