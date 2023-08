Le cerveau d'un foetus a été opéré in utero à l'hôpital Necker

La difficulté, pour ce type de malformations, réside dans le fait qu’il y a « à l’intérieur du crâne du fœtus, un court-circuit entre les artères et les veines, qui se retrouvent branchées alors qu’elles ne devraient plus l’être », précise le Pr. Naggara. En temps normal, un fin réseau de vaisseaux sanguins, les capillaires, assurent la distribution de l’oxygène dans le cerveau. Ils sont le lien entre les artères, qui amènent sous pression le sang du coeur au cerveau, et les veines, par lesquelles le sang retourne vers le coeur. La malformation anévrismale de la veine de Galien touche le réseau capillaire se jetant dans la veine de Galien. Ces vaisseaux, malformés et dilatés, entraînent un court-circuit entre les artères et les veines situées dans la partie centrale du cerveau. Le sang artériel et le sang veineux convergent alors, privant le cerveau de l’oxygène dont il a besoin et perturbant également le cœur, précise le Pr Yves Ville, chef du Service d’Obstétrique et de Médecine Fœtale à l’Hôpital Necker. « Sur le plan embryologique », ajoute-il, « certains vaisseaux utiles à l’embryon, finissent par se reboucher car ils perdent leur utilité ». La persistance de certains vaisseaux peut être la cause de malformations.