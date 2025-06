MIND : ce régime alimentaire pourrait rajeunir votre cerveau de 7 ans

Beaucoup de gens s’inquiètent de perdre leur vivacité d’esprit en vieillissant. Ce n’est pas étonnant, car nous entendons de plus en plus parler de l’augmentation des cas de démence avec le vieillissement de la population : une étude parue en janvier 2025 dans la revue Nature Medicine suggère qu’à l’horizon 2060, le nombre d’adultes atteints de démence aux États-Unis pourrait doubler pour atteindre un million de personnes. Un club que personne ne veut rejoindre. Heureusement, la science montre que de bonnes habitudes alimentaires peuvent avoir un effet puissant pour protéger les fonctions cognitives et la mémoire à mesure que nous vieillissons.

Développé en 2015 par des chercheurs étudiant les effets de l’alimentation sur le cerveau et le déclin cognitif, le régime MIND (acronyme de Mediterranean-DASH Intervention for Neurodegenerative Delay, soit « Intervention méditerranéenne-DASH pour le retard neurodégénératif ») combine le régime méditerranéen, axé sur les céréales complètes, les fruits, les légumes, les légumineuses et l’huile d’olive, et le régime DASH, riche en fruits et légumes, conçu pour prévenir ou traiter l’hypertension. En pratique, le régime MIND revient à consommer davantage d’aliments riches en nutriments comme les légumes à feuilles vertes et les baies, tout en évitant les aliments ultra-transformés et riches en graisses saturées.

Des études montrent que le régime MIND est associé à un meilleur fonctionnement du cerveau et pourrait même ralentir le déclin cognitif lié à l’âge. Les personnes suivant le plus rigoureusement ce régime présentaient un vieillissement cérébral plus lent. Leur cerveau paraissait « plus jeune » de 7,5 ans par rapport à ceux qui suivaient le moins les recommandations.

Le régime MIND pourrait également jouer un rôle dans la prévention de la maladie d’Alzheimer et la démence. Dans une étude ayant suivi des adultes d’âge moyen et plus âgés pendant en moyenne quatre ans et demi, ceux qui adhéraient le plus strictement au régime MIND avaient un taux plus faible de maladie d’Alzheimer. Même ceux qui suivaient le régime de façon modérée présentaient un risque réduit, davantage que ceux qui suivaient modérément les régimes méditerranéen ou DASH. Ces résultats se répètent dans des études menées auprès d’adultes portoricains de la région de Boston, ou encore chez des adultes d’âge moyen et avancé en Chine : une adhésion stricte au régime MIND est systématiquement liée à une meilleure fonction cognitive globale et à un déclin plus lent dans le temps.

Même commencé plus tard dans la vie, le régime MIND est associé à une réduction constante du risque de démence, selon de nouvelles recherches présentées lors du congrès annuel de l’American Society for Nutrition. Les personnes ayant suivi de manière plus assidue le régime MIND pendant dix ans ont réduit leur risque de démence de 25 %. Ces résultats sont prometteurs non seulement pour les personnes âgées, mais aussi pour les plus jeunes. Par exemple, des femmes d’âge moyen souffrant d’obésité ayant suivi strictement le régime MIND pendant trois mois ont vu leur mémoire de travail, leur mémoire verbale et leur attention s'améliorer. Une étude parue en avril 2025 dans Child Neuropsychology révèle également que les enfants âgés de sept à treize ans dont l’alimentation se rapprochait le plus du régime MIND avaient un risque « significativement plus faible de TDAH » par rapport à ceux dont l’alimentation s’en éloignait.

BIEN MANGER POUR NOURRIR SON CERVEAU