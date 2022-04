Même les formes légères du COVID-19 peuvent endommager notre cerveau

Après avoir été clouée au lit par la fièvre et la toux pendant trois jours et demi, Elena Katzap pensait que le COVID-19 était derrière elle. Cette écrivaine et enseignante de Los Angeles a contracté le virus à la fin du mois de janvier 2022, et elle était reconnaissante de n’avoir eu qu’une forme bénigne de la maladie : elle n’a pas eu de difficultés respiratoires, n’a pas dû être hospitalisée, et s’est rétablie en quelques jours.

« Je me souviens très précisément avoir dit : "C’est si bon d’être à nouveau en bonne santé" », confie Katzap. « Puis, tout d’un coup, le lendemain, ça m’a frappée, et je ne savais pas ce que c’était, parce que ça a commencé par des nausées, des problèmes d’estomac et des oublis bizarres. »

Depuis, Katzap a connu une perte de mémoire aiguë accompagnée d’un manque de concentration. Elle a des blancs au milieu des conversations, et les mots lui manquent parfois en plein milieu d’une phrase. « Ce n’est pas physiquement douloureux, mais c’est tellement frustrant », déplore-t-elle.

Aux États-Unis, sur les 80 millions de personnes ayant été infectées par le COVID-19 à ce jour, environ une sur quatre souffre de troubles cognitifs, communément appelés « brouillard cérébral ». Selon Edward Shorter, professeur de psychiatrie à l’université de Toronto, bien qu’il ne s’agisse pas d’un terme médical officiel, celui-ci est devenu un terme générique pour décrire un ensemble de symptômes tels que la confusion, les difficultés à trouver les mots, les pertes de mémoire à court terme, les vertiges ou encore l’incapacité à se concentrer.

Les patients atteints du COVID-19 qui sont hospitalisés sont presque trois fois plus susceptibles de présenter des troubles cognitifs que ceux qui ne sont pas hospitalisés. Mais les scanners cérébraux montrent désormais que même un cas léger de COVID-19 peut rétrécir une partie du cerveau, provoquant des changements physiques équivalents à une décennie de vieillissement.

« Il existe des preuves de lésions neurologiques [post-COVID-19] qui sont persistantes », déclare Ayush Batra, neurologue à l’école de médecine Feinberg de l’université Northwestern. « Nous en voyons les preuves biologiques et biochimiques, nous en voyons les preuves radiographiques et, surtout, les patients se plaignent de leurs symptômes. Cela affecte leur qualité de vie et leur fonctionnement au quotidien. » Batra, avec ses collègues, a mis en évidence des indicateurs chimiques de neurones cérébraux endommagés chez les patients atteints du COVID long et présentant des symptômes neurologiques.

L’IMPACT DRASTIQUE DU COVID-19 SUR LE CERVEAU

Certaines des preuves les plus convaincantes de l’existence de lésions neurologiques après un COVID-19 léger ont été trouvées par des chercheurs britanniques qui ont étudié les changements cérébraux chez des personnes avant et après la maladie.

Les 785 participants, âgés de 51 à 81 ans, à qui on avait déjà fait des scanners avant le début de la pandémie, en ont refait à trois ans d’intervalle en moyenne dans le cadre du projet britannique Biobank. Les analyses ou les dossiers médicaux ont montré que 401 de ces volontaires avaient été infectés par le SARS-CoV-2. La plupart avaient eu des infections bénignes : seuls 15 avaient été hospitalisés parmi les 401.

Les résultats ont montré que quatre mois et demi après un cas léger de COVID-19, les patients avaient perdu, en moyenne, entre 0,2 et 2 % de leur volume cérébral et présentaient une matière grise plus fine que les personnes en bonne santé. À titre de comparaison, les personnes âgées perdent chaque année entre 0,2 et 0,3 % de leur matière grise dans l’hippocampe, une région liée à la mémoire.

Dans la région du cerveau liée à l’odorat, les patients ayant été atteints par le COVID-19 présentaient 0,7 % de lésions tissulaires de plus que les personnes en bonne santé.

Les performances des participants infectés lors des tests cognitifs ont également diminué plus rapidement qu’avant la maladie. Dans le cadre des deux tests mesurant l’attention, la capacité de dépistage visuel et la vitesse de traitement, ils ont mis 8 et 12 % plus longtemps. Les patients n’étaient toutefois pas significativement plus lents lors des tests de mémoire, de temps de réaction ou de raisonnement.

« Nous avons pu établir un lien entre ce déclin plus marqué des capacités mentales et la perte plus importante de matière grise dans une partie spécifique du cerveau », explique Gwenaëlle Douaud, neuroscientifique à l’université d’Oxford, qui a dirigé l’étude britannique.