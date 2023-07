Savez-vous vraiment ce que contient une goutte d'eau de mer ?

Animé par ce qu’il décrit comme une « passion folle, de la curiosité et un amour insondable pour la mer », Fitor ratisse les hautfonds et plonge dans les profondeurs à la recherche de spécimens prometteurs qu’il pourra rapporter dans son studio en vue de les examiner de plus près. « Chaque nouvel échantillon m’offre de nouvelles possibilités d’accroître mon appréciation des créatures de notre planète, qui sont à la fois petites et déterminantes », explique-t-il. Bien qu’il ait déjà accumulé des centaines d’images de microflores et de microfaunes étonnantes et rarement photographiées, son travail est loin d’être terminé. Selon lui, « plusieurs vies seraient nécessaires » pour assouvir pleinement sa curiosité.