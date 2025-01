Musicothérapie : quand la musique apaise et répare

M., âgé de soixante-seize ans, d’origine marocaine, réside dans un Ehpad. Il souffre de désorientation temporo-spatiale, de troubles mnésiques, d’hallucinations et de solitude sociale. Il a été pris en charge conjointement par Patrick Berthelon et Maïwenn Leguyader, psychothérapeute et musicothérapeute, qui ont initié une musicothérapie d’une trentaine de séances pour stimuler sa mémoire et favoriser l’expression de ses émotions.

Ayant peu d’informations sur la vie du patient, l’observation de la décoration des murs de sa chambre et de quelques objets personnels a permis de cerner sa personnalité. L’apprentissage de quelques mots simples en marocain a également facilité la communication entre les thérapeutes et M. Ils ont alors eu l’idée d’introduire la comptine marocaine Achmicha Lalla, qui a fait remonter les souvenirs de sa mère chantant pour lui. Cette comptine est devenue un rituel d’ouverture des séances de musicothérapie de M., renforçant ainsi le lien thérapeutique. Car dès lors, M. a exprimé des désirs musicaux, témoignant d’une connexion à sa culture, à son histoire et à ses émotions.

La musicothérapie peut ainsi être un véritable soutien psychique qui donne aux patients les moyens de hiérarchiser leurs expériences dans un espace d’écoute, sans jugement. Elle offre aussi une accalmie dans le tumulte, agissant comme un pansement sur les blessures psychologiques des patients. Mais ces deux exemples soulignent également l’importance d’un suivi continu pour évaluer les effets positifs de la musicothérapie sur le long terme.

Dans le cadre de ces musicothérapies personnalisées, les instruments utilisés, les musiques, les chansons choisies, prennent racine dans le patrimoine social et culturel des patients et favorisent un sentiment d'appartenance, de rattachement et de bien-être. « Ces moments ne sont pas de simples animations, mais de véritables séances thérapeutiques où la musique devient un catalyseur de souvenir et d'émotions permettant un processus de réparation », insiste le musicothérapeute. Dans un contexte de solitude, de souffrance et d’enfermement, surtout chez les résidents atteints de maladies psychiques ou neurodégénératives comme Alzheimer, la musicothérapie aide à rétablir des connexions avec leur histoire personnelle, mais surtout, de les reconnecter à leurs émotions.