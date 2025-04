Selena Gomez : son combat pour la santé mentale

« J’aime ce que je fais plus que tout, mais il me paraît très important d’avoir un but, au-delà d’une marque de cosmétiques. Je voulais que les gens sentent que je ne suis pas une chose inaccessible. »

Selena Gomez considère cette entreprise et son pan philanthropique comme nécessaires et interdépendants : sans le financement initial et la reconnaissance apportés par sa marque de cosmétiques, le combat de Selena Gomez pour la santé mentale n'aurait peut-être pas reçu la même attention. « C'est vraiment ma fierté et ma joie », dit-elle.

Le travail de Gomez en matière de santé mentale est indissociable de son histoire personnelle. « Des membres de ma famille en ont fait l'expérience, j'ai eu mon propre parcours en matière de santé mentale et j'ai toujours été honnête avec les gens, en leur disant quand je n'allais pas bien. Et je pense qu'en acceptant d'être vulnérable, j'ai ouvert une fenêtre à tant de gens qui sont venus me voir et m'ont parlé de leur parcours », explique Selena Gomez. Malgré tout, le lustre de la célébrité a eu le don d'adoucir les conversations difficiles. « Je faisais ça depuis si longtemps que je commençais à me sentir un peu vaniteuse, et je ne pensais pas que je méritais tous les compliments et toute l'attention - c'était tout simplement trop. Je voulais que les autres aient l'impression que je n'étais pas une chose inaccessible à laquelle personne ne pouvait vraiment s'identifier. »

Depuis ses débuts en 2020, trente organisations dévolues à l’éducation, la gestion de crise et la prévention du suicide sur les cinq continents ont bénéficié des millions de dollars redistribués par Rare Impact. Parmi elles, Ever Forward Club d’Oakland, en Californie, qui accompagne des jeunes hommes à risques, ou encore Kolkata Sanved, qui utilise la thérapie par la danse et le mouvement pour aider des enfants vulnérables en Inde et en Asie du Sud. Elyse Cohen, présidente du fonds Rare Impact, souligne que, en permettant une prise de conscience sur ces sujets, les actions de Selena Gomez mettent aussi en avant le « défi permanent » que constitue la recherche de fonds. Ainsi, même ceux qui n’ont jamais souffert de problèmes mentaux comprennent désormais mieux la nécessité de soutenir ces associations.