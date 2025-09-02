Et si ces morceaux de fromage étaient à l’origine de vos cauchemars ?

Des affirmations anecdotiques selon lesquelles manger du fromage avant de se coucher provoquerait des cauchemars étaient autrefois si répandues qu’en 2005, le British Cheese Board a commandité une étude sur le sujet.

Lors de cette expérience d’une semaine, 200 volontaires (100 femmes, 100 hommes) ont rapporté quelle variété de fromage ils avaient consommée avant d’aller dormir et à quoi ressemblaient leurs rêves. Bien que l’étude (davantage un coup de communication qu’une véritable recherche scientifique) n’ait jamais été publiée dans une revue à comité de lecture, les détails étaient fascinants : le Stilton aurait induit des rêves étranges, comme celui d’un crocodile végétarien qui voulait manger des enfants humains. Le cheddar, quant à lui, était associé à des rêves de célébrités.

Cent ans plus tôt, le dessinateur américain Winsor McCay faisait du fromage l’antagoniste de sa bande dessinée Cauchemars de l'amateur de fondue au Chester. Les personnages y étaient hantés par des rêves bizarres, voire cauchemardesques, généralement après avoir mangé du Welsh rarebit, une sorte de toast au fromage légèrement épicé.

Une étude publiée en juin dernier dans la revue Frontiers in Psychology a enfin révélé des indices sur la raison pour laquelle certains aliments pourraient mener à un sommeil plus agité. Dans une enquête menée auprès de 1 000 participants, les cauchemars après avoir mangé du fromage ou des produits laitiers étaient beaucoup plus fréquents chez les personnes intolérantes au lactose.

Il est logique que des symptômes d'inconfort pendant le sommeil puissent influencer les rêves, explique Tore Nielsen, auteur principal de l’étude et neuroscientifique à l’Université de Montréal, qui étudie les rêves et les cauchemars.

« Nous savons que la douleur influence les rêves. Nous savons que d’autres sensations corporelles — le simple fait de toucher une personne en train de rêver — peuvent s’intégrer dans nos rêves », dit-il. « Ces voies permettant d’influencer les rêves existent bel et bien. »

COMMENT ÉTUDIER LES RÊVES ?

Le premier article de Nielsen examinant le lien entre l’alimentation et les cauchemars a été publié en 2015. À l’époque, il avait demandé à 396 étudiants s’ils pensaient que certains aliments leur provoquaient des rêves bizarres ou perturbants. Près de 18 % avaient répondu que leur alimentation pouvait influer sur leurs rêves, et les plats à base de produits laitiers ou de fromage comme la pizza et la poutine (l’étude avait été menée au Canada) ont été désignés comme les principaux suspects.

L’étude récente de Nielsen a établi des liens moins étroits entre la nourriture et la nature des rêves. Seuls 5,5 % des personnes interrogées ont déclaré que leurs rêves ou cauchemars étaient causés par leur alimentation.

« Mais ce n’est qu’une partie des résultats, car nous ne savons pas vraiment à quel point ces participants sont précis pour détecter des relations spécifiques de cause à effet », explique Nielsen. « Ce n’est qu’une impression. Et cette impression pourrait être fondée sur le folklore, la mythologie, voire simplement sur des choses qu’ils ont entendues, ou des erreurs d’attribution, vous savez quand on se dit "j’ai mangé quelque chose tard, je vais faire de mauvais rêves." »