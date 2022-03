On sait enfin qui a acheté le squelette de dinosaure le plus cher du monde

Depuis le 5 octobre 2020, un mystère de la taille d'un dinosaure plane sur le monde de la paléontologie : qui a bien pu payer 31,8 millions de dollars pour le célèbre squelette de Tyrannosaurus rex connu sous le nom de Stan, le fossile le plus cher jamais vendu aux enchères, et que comptait en faire l'acheteur ?

Aujourd'hui, nous avons enfin la réponse. Stan sera la vedette d'un nouveau musée d'histoire naturelle à Abou Dabi, la capitale des Émirats arabes unis.

Il y a quelques mois, National Geographic a suivi la trace de Stan, et grâce aux registres commerciaux américains, est parvenu à identifier une cargaison de 5,6 tonnes d'une valeur de 31 847 500 dollars - le prix de vente exact du squelette de Stan - exportée de New York vers les Émirats arabes unis en mai 2021. Le ministère de la Culture et du Tourisme d'Abou Dabi vient de confirmer que Stan prendrait place dans le futur musée d'histoire naturelle d'Abou Dabi, un musée de 35 000 mètres carrés en construction sur l'île de Saadiyat, un quartier culturel très en vue dans le plus grand et le plus riche des sept cheikhs qui composent l'État du golfe Persique.

Le musée d'histoire naturelle d'Abou Dabi, dont la construction devrait être achevée en 2025, a pour projet ambitieux de retracer l'histoire de la vie sur Terre, en mettant l'accent sur la flore et la faune de la péninsule arabique, ainsi que l'histoire de l'univers, qui s'étend sur 13,8 milliards d'années.

Les autorités d'Abou Dabi ont également révélé l'achat d'un fragment de la météorite de Murchison, une météorite riche en carbone qui s'est brisée au-dessus de l'Australie en 1969. Depuis des décennies, cette météorite offre aux chercheurs des aperçus uniques de la chimie du système solaire naissant. Elle contient même des « grains présolaires » vieux de sept milliards d'années, soit avant la formation de notre soleil.

« L'histoire naturelle a une nouvelle maison ici à Abou Dabi, et nous allons raconter l'histoire de notre univers à travers certains des spécimens les plus incroyables connus de l'humanité », a déclaré Mohamed Khalifa al Mubarak, président du département de la culture et du tourisme d'Abou Dabi, dans une déclaration à National Geographic. « Ce sont des dons rares de la nature que nous sommes fiers de protéger et de partager avec le monde. »

LE VOYAGE DE STAN LE T. REX

La révélation de la nouvelle demeure de Stan est le dernier chapitre de la saga sur l'un des squelettes de T. rex les plus connus au monde. Déterré sur un terrain privé du Dakota du Sud au début des années 1990, le fossile vieux de 67 millions d'années a passé plus de deux décennies au Black Hills Institute of Geological Research à Hill City, dans le Dakota du Sud. Black Hills vend des fossiles, des répliques de fossiles et des expositions aux musées et aux collectionneurs privés.

L'institut n'avait pas prévu de vendre le T. rex de près de 12 mètres de long : les os du fossile étaient exposés dans le musée de l'entreprise et ont été moulés pour fabriquer des centaines de répliques du T. rex exposées dans des musées du monde entier et chez des collectionneurs privés. Mais après un conflit juridique entre les frères Pete et Neal Larson, deux des plus gros actionnaires de l'entreprise, un juge a ordonné la vente du fossile en 2018. Il y a dix-sept mois, le T. rex s'est vendu aux enchères chez Christie's pour 31,8 millions de dollars (soit près de 29 millions d'euros), le montant le plus élevé jamais payé aux enchères pour un fossile, toutes espèces confondues.

En janvier 2022, des internautes ont remarqué un crâne ressemblant à celui de Stan à l'arrière-plan d'une apparition de l'acteur Dwayne “The Rock” Johnson sur la chaîne ESPN, mais l'acteur a confirmé que le sien n'était qu'une réplique. « Si j'étais l'heureux propriétaire du vrai STAN, vous pouvez être sûrs que je ne le garderais pas dans mon bureau », a-t-il répondu sur Instagram. « Je le garderais dans un musée, pour que le monde puisse l'apprécier, l'étudier. »