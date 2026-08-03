Découverte : les hobbits de Florès se nourrissaient des restes des dragons de Komodo

Pendant plus de vingt ans, une espèce humaine éteinte découverte sur une île indonésienne a déconcerté les scientifiques, notamment parce qu'elle semblait avoir développé des comportements étonnamment complexes. Bien qu'ils aient eu un cerveau nettement plus petit que celui d'Homo sapiens, ces humains de 90 centimètres de haut semblaient fabriquer des outils en pierre complexes, maîtriser le feu et chasser du gros gibier. Les chercheurs les ont baptisés Hommes de Florès (Homo floresiensis) en hommage à l'île de Florès et les ont surnommés « hobbits » en référence aux héros improbables des livres de J.R.R. Tolkien.

Néanmoins, un récent article publié dans la revue Science Advances ébranle l'un des piliers de l'intelligence autrefois jugée impressionnante du hobbit. Peu de temps après la découverte de l'Homme de Florès dans la grotte Liang Bua en 2003, l'équipe de chercheurs a remarqué des traces de griffures sur des os enfouis dans les mêmes couches du sol de la grotte que les outils en pierre des hobbits. Ces restes appartenaient à un stégodon (Stegodon), un parent éteint de l'éléphant nain de la taille d'une vache environ. Certains y ont vu la preuve d'un repas de hobbit, bien que cette conclusion reposât presque entièrement sur le fait que les os et les outils avaient été retrouvés ensemble.

« Je voulais voir si nous pouvions réellement démontrer qu'Homo floresiensis était bien le chasseur tel qu'on l'avait dépeint pendant des décennies », explique Elizabeth Grace Veatch, paléoanthropologue à l’université de Tübingen et chercheuse principale de l'étude. Or, la nouvelle analyse suggère que le lézard le plus grand et le plus effrayant du monde, le dragon de Komodo, était le principal prédateur de gros gibier sur l'île.

UN DEUXIÈME PETIT-DÉJEUNER ?

Afin de vérifier la théorie du hobbit chasseur, Elizabeth Grace Veatch et ses collègues ont d'abord dû apprendre à déchiffrer les traces laissées par la morsure du dragon. Dans un zoo à Atlanta, l'équipe a mené une expérience d'alimentation : après la fermeture, ils ont lâché un dragon de Komodo nommé Rinca sur la carcasse d'une chèvre. Ses dents acérées ont transpercé la chair et parfois heurté les os. Ce qui a frappé Elizabeth Grace Veatch, c'est le sang-froid de l'animal. « Il agissait avec prudence et calcul », indique-t-elle. Elle a ensuite rassemblé les soixante-douze os restants et l'équipe a commencé à examiner chaque marque au microscope, constituant une base de données de référence sur les marques laissées par un dragon de Komodo.