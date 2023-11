Cet animal est l'ancêtre commun des chauves-souris, des baleines… et des humains

Pour réaliser son analyse, l’équipe a dû documenter et catégoriser les squelettes de 86 espèces différentes selon plus de 4 500 caractères anatomiques. Voici ce que Bininda-Emonds avait à nous révéler il y a dix ans, peu après la publication des résultats :

Pour vous aider à imaginer l’incroyable quantité de travail qui a été nécessaire pour coder plus de 4 500 caractères pour près de 90 espèces différentes, voici mon expérience : je n’ai étudié « que » 200 caractères pour 35 espèces (dans le cadre de mon projet de Master) et j’ai passé pour cela 6 semaines d’affilée assis dans divers musées d’Histoire naturelle pendant plus de 8 heures par jour. C’était incroyablement ardu et pas vraiment passionnant. Un peu poussiéreux aussi. Et pour réaliser l’étude entière, ce chiffre est à multiplier par plus de 20 !