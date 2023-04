Contrairement aux représentations hollywoodiennes, le T. rex avait des lèvres

Des discussions dont le but est de savoir si les dinosaures ont oui ou non eu des lèvres animent depuis de nombreuses années les communautés de fans et de spécialistes des dinosaures. Les débats tournent souvent autour d’une question : la présence de lèvres enlève-t-elle aux dinosaures le caractère effrayant et impressionnant que leur confère leur sourire carnassier sur les représentations traditionnelles, et quelles sont les preuves qui permettent d’étayer un tel changement ? Cette nouvelle étude, en s’intéressant à la biologie de ces animaux éteints plutôt qu’à des questions esthétiques, apporte enfin des preuves tangibles pour répondre à cette question.

« L’art paléographique, c’est beaucoup d’interprétation. C’est bien de fournir des données scientifiques pour l’étayer », fait observer Kirstin Brink, désormais paléontologue à l’Université du Manitoba.

UN DINOSAURE SUR TOUTES LES LÈVRES

Afin de découvrir si des dinosaures comme T. rex étaient dotés de dents exceptionnellement longues, Thomas Cullen, aujourd’hui à l’Université d’Auburn, Kirstin Brink et leurs collègues ont examiné l’anatomie de lézards et de crocodiles actuels ainsi que la structure microscopique des dents de dinosaures, puis ils ont mis en regard la taille des dents et les dimensions du crâne d’espèces comme T. rex ou de carnivores plus petits comme Velociraptor et Coelophysis.

Leur spécimen star a été un tyrannosaure du nom de Sue, représentant le plus grand et le plus complet de cette espèce d’anthologie (et exposé au musée Field de Chicago). Bien que Sue semble avoir eu des crocs exceptionnellement longs, les paléontologues se sont aperçus que le rapport entre la taille de ses dents et celle de son crâne était le même que celui observé chez les varans actuels et qu’ils n’aurait donc pas fallu des lèvres de taille extraordinaire pour les couvrir.

Une partie cruciale des recherches a consisté à trouver des équivalents modernes. Les oiseaux que nous connaissons aujourd’hui, qui descendent des dinosaures, n’ont pas de dents, et les crocodiles sont des reptiles spécialisés qui vivent en milieu aquatique. Bien qu’ils n’entretiennent pas de liens étroits, des reptiles comme les varans peuvent être utiles de par leur parenté anatomique avec les dinosaures. (Science : T. rex était en fait incapable de tirer la langue.)