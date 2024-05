Découverte d'une espèce de dinosaure aux bras encore plus petits que T. rex

Les dinosaures carnivores de cette famille s’étendaient dans une grande partie de l’hémisphère sud, de l’Argentine, comme Carnotaurus, au Niger, comme Rugops, en passant par Madagascar, comme Majungasaurus. Alors que les tyrannosaures vivaient en grand nombre à travers l’Amérique du Nord et l’Eurasie, les abélisauridés, de leur côté, comptaient parmi les carnivores les plus répandus et les plus diversifiés des continents du Sud. Ils vivaient par ailleurs aux côtés de grands dinosaures de l’infra-ordre des sauropodes, tels que l’herbivore à long cou Titanomachya, découvert par Pol et ses collègues dans la même formation plus tôt cette année, qui pourrait avoir été l’une des proies de Koleken.

« Les abélisauridés comptent parmi les carnivores les plus remarquables et les plus fascinants du Crétacé ; ils présentent une diversité unique dans l’ornementation de leurs crânes, comme les crêtes, les dômes et les cornes », explique Pol.

Ils avaient une apparence un peu plus trapue que les célèbres tyrannosaures, et leurs bras dépassaient à peine de leur corps, décrit Federico Agnolin, un paléontologue du musée argentin qui n’était pas impliqué dans la nouvelle recherche.

Les abélisauridés avaient un crâne court et profond, un cou épais et des bras robustes, une combinaison unique de caractéristiques qui permet de facilement les reconnaître.

« Les bras des abélisauridés étaient ridicules, encore plus que ceux des tyrannosaures. » Les abélisauridés avaient d’énormes épaules, mais des bras extrêmement courts avec de multiples petits doigts. Ces derniers étaient indubitablement inutiles pour capturer des proies, mais étaient malgré tout assez flexibles. « Nous ne savons toujours pas à quoi servaient leurs pattes avant », révèle Pol.

LES LIENS DU SANG

Plus étrange encore, les abélisauridés étaient étroitement liés aux noasauridés, un autre groupe de dinosaures de l’hémisphère sud. Tandis que les abélisauridés étaient des prédateurs musclés et corpulents, les noasauridés étaient souvent plus petits et trapus, et préféraient se nourrir de petites proies, et même de plantes.

« Ils sont tellement différents qu’il est étonnant qu’ils soient de proches parents », explique Pol.

La découverte de Koleken a encouragé Pol et ses collègues à examiner l’histoire évolutive des deux lignées dans le but de déterminer comment ces dinosaures ont pu connaître des évolutions si distinctes après s’être séparés de leur ancêtre commun durant le Jurassique.

L’équipe a ainsi appris que les abélisauridés et les noasauridés ont commencé à évoluer rapidement et dans des directions très différentes entre la fin du Jurassique et le début du Crétacé. Selon Cerroni, ces travaux sont importants, car ils permettent de comprendre à quel moment les deux groupes de dinosaures ont commencé à diverger alors qu’ils étaient de si proches parents.

Alors que les noasauridés connaissaient des transformations au niveau de leurs membres postérieurs et de leur tronc, les crânes des abélisauridés prenaient des formes courtes, ornementées et très carnivores, comme celles de Carnotaurus et de Koleken. L'évolution a également conféré des formes très diverses aux crânes des différents abélisauridés, note Agnolin, tandis que le reste de leur corps restait relativement similaire chez tous les individus.